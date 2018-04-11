鴻海3月營收回溫穩軍心 股價收復5日線

代工大廠鴻海 (2317-TW) 昨天公布 3 月營收，回升到 3491 億元，儘管未能站上 3500 億元整數大關，但是也與法人預期的相差無幾，也推升單季營收衝過 1 兆元大關，激勵短線買盤重新回流，開盤收復 5 日線，不過 10 日線反壓重，午盤前仍無力。

鴻海 3 月營收 3491.54 億元，鴻海 3 月營收月增率 25.68%，年增率 2.18%；累計鴻海第 1 季營收達 1 兆 275.76 億元，季減率 40%，年增率 5.22%，單月營收創同期次高，單季營收則是同期新高。

法人表示，從營收角度來看，由於蘋果 (AAPL-US) 的拉貨動能已明顯萎縮，因此鴻海 3 月營收也回歸到包括網通及個人電腦等產品表現，就數字來看，這 2 大產品基本面還在，也讓鴻海營收有撐。

不過畢竟蘋果產品獲利還是比較好，因此對鴻海第 1 季獲利表現，法人保守看待，加上新台幣及人民幣兌美元匯率都還處於升值，是否會有匯損衝擊，是後續觀察重點。

另外一個關鍵則是子公司富士康工業互聯網 (FII) 在中國 A 股掛牌的釋股收益，法人表示，原本市場預期有機會在第 1 季認列，但是到目前為止，除了只通過審核外，並沒有任何新進度，因此預期最快第 2 季才可望對鴻海獲利產生貢獻。