鴻海擺脫iPhone X低潮 兩產品支撐 Q1營收1.02兆元創同期新高

鴻海 (2317-TW) 今 (10) 日公布 3 月營收，儘管蘋果 (AAPL-US)iPhone X 不給力，但是在通訊產品及個人電腦產品出貨穩定支撐下，單月營收回升到 3000 億元以上，來到 3491.54 億元，接近法人預估的 3500 億元，創同期單月次高；累計第 1 季營收達 1 兆 275.76 億元，季減 40%，年增 5.22%，也創下同期歷史新高紀錄。

鴻海 3 月營收月增率 2.18%，年增率 25.68%；鴻海表示，3 月主要三大產品出貨狀況，與 2017 年同期比，以運算 (computing) 最佳，通訊 (communication) 次之，消費性電子 (consumer) 產品則居第 3。如果 2 月相比，則是通訊最佳，運算居次，消費性電子則殿後。

法人指出，鴻海 3 月狀況已經擺脫蘋果 iPhone X 出貨低潮，回歸到非蘋手機產品以外，包括網通及個人電腦，接棒成為營收主力，整體來看，鴻海也正在趁現在調整體質，減少對蘋果的依賴。

不過儘管營收創高，法人對鴻海獲利則保守看待，在新台幣匯率及原物料成本續揚的不利環境下，獲利能否谷底反彈，是後續觀察重點。

展望第 2 季營運，法人預估，第 2 季傳統上都是淡季，不過如果蘋果平板 iPad 及 Macbook 開始拉貨，多少還是有助於鴻海營收貢獻。