新光金Q1獲利強勁 外資愛不停 股價爆量飛越月線

新光金 (2888-TW) 今 (2018) 年以來獲利大躍進，是外資首季的最愛，單季共買超 28.66 萬張，外資在獲利了結之後，近 2 日又重啟攻勢，新光金昨 (10) 日公布的 3 月獲利也持續維持高水準，受此激勵，新光金今天股價跳空飛越月線，爆量最高漲到 12.25 元，勁揚超過 3%。

台股首季遭提款 690 億元，但是卻超愛新光金，共計買超 28.66 萬張居冠，主要是看準新光金亮麗的基本面。新光金去年全年稅後純益 112.19 億元，而今年前 2 月新光金累計稅後純益達 135.14 億元，就已超越去年全年。

新光金昨天公布的自結 3 月稅後純益 31.13 億元，累計第 1 季稅後純益 166.27 億元、EPS 為 1.58 元，較去年同期轉虧為盈，且獲利能力維持穩健，站穩金控獲利前段班位子，排名第 3。

這一年以來，在新光金副董事長李紀珠努力調整該公司體質下，營運走出過往墊底的厄運，今年以來連續 3 個月獲利都維持高水準，反映到股價上，最大的變化是今年股價站上票面價，且在外資力挺之下，此波最高來到 12.75 元，創下 7 年來最高價。

若投資人看好新光金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：新光金日盛 77 購 01 (072042-TW)、新光金元大 77 購 03 (072783-TW)、新光金麥證 77 購 01 (072644-TW) 等。