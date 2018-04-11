〈金管會立院備詢〉曾銘宗踢爆案外案 慶富曾以200萬美元行賄銀行

立委曾銘宗今 (11) 日在立法院財委會爆料，慶富造船廠當初為了能順利取得貸款，曾經試圖行賄銀行，表示願意提供前金 200 萬美元，還和受賄銀行交款地點約在澳門，但是被該銀行負責人拒絕，不過慶富仍有 36.33 億元流向國外，要求金管會查清楚慶富是否還有行賄其他銀行。

財委會今天邀財政部、金融監督管理委員會、國防部、行政院農業委員會就「獵雷艦採購案公股行庫聯貸案後續檢討」進行專題報告。曾銘宗質詢時爆出慶富案可能涉及行賄的案外案。

曾銘宗表示，慶富為能順利取得貸款，曾經試圖行賄銀行，表示願意提供前金 200 萬美元，還和受賄銀行交款地點約在澳門，但是被該銀行負責人拒絕。

曾銘宗進一步指出，慶富聯貸有 49.33 億元流向國外，其中 13 億元匯回至慶富相關企業帳戶，但仍有 36.33 億元流向海外，分別匯至香港東亞銀行、新加坡星展銀行和澳門國際銀行。曾銘宗要求金管會主委顧立雄應透過此三家銀行，去追查慶富聯貸案流向國外的資金流向。

針對慶富試圖以 200 萬美元行賄銀行一事，金管會主委顧立雄和財政部長許虞哲都回應：「沒有聽說」。

顧立雄表示，希望曾銘宗提供具體資料給金管會，因為涉及刑事罪，偵查權在地檢署，金管會會將資料交給地檢署，且全力配合調查。