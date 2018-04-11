科技股反彈沖高 創業板指盤中一度漲逾1%

今日早間，在經過前期短暫調整後，科技股今日再次造好，軟件、電子和儀器儀表等科技股行業漲逾1%，網絡安全、國産軟件、工業互聯、國産芯片和區塊鏈等多個科技題材股大漲，創業板指受此影響盤中一度漲逾1%，截止發稿，現漲0.19%報1850.01點。

昨日夜間，美國科技股普漲。蘋果收漲1.88%，谷歌A類股收漲1.61%，亞馬遜收漲2.14%，微軟收漲2.32%，奈飛收漲2.81%，特斯拉收漲5.19%。Facebook收漲4.5%，創2016年4月28日以來最大單日漲幅，報165.04美元，推特收漲5.43%。

360、富士康、藥明康德、甯德時代等獨角獸企業已經或即將登陸A股，包括獨角獸在内的創新企業IPO或發行CDR的政策，也迅速落定。天風證券認為，CDR將重塑A股科技股格局，助推現有科技龍頭發展資本市場加大支持新經濟，CDR助力新經濟企業上A股：中央工作重心向加快培育新動能轉變，資本市場也積極支持“新技術、新産業、新業態、新模式”等四新企業發展。認為資本市場將進行制度改革，增強彈性，以迎接新經濟企業到A股上市。預計CDR將在今年推出，以解決部分新經濟企業在海外注冊、存在VIE結構、同股不同權等無法在A股上市的問題。

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