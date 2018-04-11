川普若炒掉通俄門特別檢察長 市場會怎麼走？

摘要：市場擔憂，隨著市場波動性增強，「通俄門」將帶給市場更多不確定性，乃至恐慌。甚至有分析指出，如果美股有泡沫破裂的跡象，「通俄門」的「實錘」可能是壓垮美股的最後一根稻草。

川普政府「通俄門」持續發酵，燒起的火也越來越引向川普本人。

市場擔憂，隨著市場波動性增強，「通俄門」將帶給市場更多不確定性，乃至恐慌。

甚至有分析指出，如果美股有泡沫破裂的跡象，「通俄門」的「實錘」可能是壓垮美股的最後一根稻草。

川普有權炒掉特別檢察官嗎？

在川普的私人人律師邁克爾 · 科恩（Michael Cohen）的辦公室、住所等均遭聯邦調查局（FBI）調查後，美國當地時間周二，白宮新聞發言人桑德斯稱，總統「當然有權力」解僱這起調查的負責人穆勒。而穆勒還有一重身份，就是「通俄門」事件調查團隊的特別檢察官。

不過，CNBC 指出，如果川普真的意圖解僱穆勒，這一行為與美國「聯邦法規」相左。法規中規定，只有該法規稱「只有美國總檢察長才能對特別顧問進行紀律處分或免職。」

穆勒正在調查 2016 年總統選舉期間川普團隊同俄羅斯的聯繫。

如果川普炒掉穆勒，市場將作何反應？

CNBC 援引分析師的話稱，如果川普真的炒掉了穆勒，那麼美股可能會像自由落體一樣下跌，美元將走弱，投資者將會「恐慌性購入」公債。儘管市場的恐慌可能是短期的，但是也可能是長期不確定和市場劇烈波動的開端。

Bleakley 金融集團首席投資策略師 Peter Boockvar 稱：

顯然，市場由於不確定性而產生的拋售只是市場的自然反應。但是如果結合對美國經濟、利率以及企業利潤來看，這又不會是一個孤立事件。總統的『這場戲』還沒完，未來可能會把事情推到另一個完全不同的階段。

「通俄門」調查已經有近一年半的時間，但是對美國股市並沒有形成持續的影響。

不過，財新智庫莫尼塔的鐘正生、夏天然指出，「通俄門」影響有限可能是因為目前曝光的消息還不夠重磅。但是，今年美股波動率已明顯放大，去年穩定上漲的行情很難再現，而一旦泡沫有破滅跡象，影響不大的「通俄門」也可能成為壓垮美股的最後一根稻草。

歷史上類似的情況發生時，市場反應如何？

不過，也有分析對川普政府和美國股市的未來感到樂觀。

Strategas 的政策分析師 Daniel Clifton 將目前川普面臨的局面同 1998 年民主黨總統柯林頓面臨的局面做了對比。

Clifton 指出，1998 年初的時候，作為反對黨的共和黨本來在民調中遙遙領先，有望一舉拿下中期選舉。到了 7、8 月份的時候，由於路文斯基醜聞的發酵，共和黨對柯林頓政府步步緊逼，甚至要求彈劾柯林頓，然而此時民意卻轉向了執政的民主黨。

民主黨在當年的中期選舉中在眾議院還增加了五個席位，而參議院則保持沒有丟失席位。

從市場反應來看，由於柯林頓的白宮醜聞和之後的彈劾案，以及亞洲地區的流感等多種因素的影響，當年的股市一度劇烈震盪。

圖片來源 Strategas

『新聞來源／華爾街見聞』