滬指收漲0.56%重回3200點 黃金、銀行板塊活躍

受博鳌論壇消息面以及隔夜美股走強的雙重提振，A股市場周三早間全線高開，創業板指在科技股的提振下盤中一度漲逾1%，随後震蕩回落，而滬指小幅回落後震蕩上揚。午後，股指震蕩走低，創業板指一度翻綠。滬指收報3208.08點，漲0.56%，成交額2114億。深成指收報10808.37點，漲0.40%，成交額2702億。創業板收報1834.63點，跌0.05%，成交額978億。

盤面上，熱點回暖，題材活躍，各大股指全線飄紅，個股漲多跌少。銀行、石油和地産等權重板塊造好，黃金、次新股、5G、可燃冰等概念股表現活躍。跌幅榜上，航空、汽車類、衛星導航、生物疫苗、新能源車等跌幅居前。

熱點方面，黃金板塊午後大幅拉升，板塊漲幅超3%。其中，恒邦股份(002237-CN)、盛屯礦業(600711-CN)漲停，赤峰黃金(600988-CN)、西部黃金(601069-CN)等股紛紛漲逾5%。目前受貿易戰升級的憂慮，全球股市出現大幅走低，黃金由于其自身的高流通性、保值性，投資者或選擇在投資組合中加入黃金期貨、股票、ETF及投資金條等來減少損失或規避風險。

新股與次新股板塊再度活躍，暢聯股份(603648-CN)等29隻股漲停。分析認為，次新股表現集體強勢的原因，主要與新股發行上市速度明顯放慢有一定關系。由于在近期新股的供求關系出現了相對供應不足的情形，于是次新股的股價也就能夠大幅上漲，尤其近期在二級市場上，次新股的炒作行情十分火爆，更有次新股已經出現了十多個漲停板，如此巨大的賺錢效應更是吸引了衆多投資者參與炒作次新股。

銀行板塊延續了昨日的強勁走勢，個股全線飄紅。其中，平安銀行(000001-CN)、中信銀行(601998-CN)漲超3%，南京銀行(601009-CN)、建設銀行(601939-CN)等股紛紛上漲。

受國際油價飙漲利好提振，今日石油石化板塊表現活躍。其中，中曼石油(603619-CN)漲超8%，廣匯能源(600256-CN)、龍宇燃油(603003-CN)等多股漲超3%。

方正證券表示，随着一季報的逐步披露，市場對上市公司業績重新給予關注，業績的波動影響到相關板塊與個股的走勢。昨創業板出現調整，除受“獨角獸”獲利回吐、海南板塊“見光死”所拖累外，也與部分新興産業公司一季度增速低于市場預期，有的甚至出現回落有關。相反，昨公布的部分周期性上市公司業績同比出現較大幅度增長，加之之前股價超跌，具備了技術性反彈要求，這也是昨上證50表現強于創50的原因所在。外在中美貿易戰有望淡化，内在流動性仍難樂觀。昨上證50走勢為超跌反彈，短線大盤能否完全回補缺口也將由量能決定，在量能難以釋放之際，大盤走勢仍會步履蹒跚。

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