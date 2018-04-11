【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市走揚，台股走高壓回

中國國家主席習近平在博鰲論壇中發表談話，表示「中國不追求貿易順差，真誠希望擴大進口」，市場解讀貿易戰降溫，習近平談話期間，包括美股指數期貨、原油期貨、亞洲股市等市場，連袂出現快速拉升走勢，加權指數則是在拉高後壓回，收盤上漲逾 33 點。終場台指期上漲 46 點 (+0.42%)，正價差 21.82 點，電子期上漲 2 點 (+0.44%)，正價差 1.27 點，金融期上漲 13.6 點 (+1.12%)，正價差 2.68 點，非金電期上漲 24 點 (+0.19%)，正價差 12.23 點。台指期上漲，正價差擴大，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 1512 口，淨空單部位 7775 口；投信淨空單減少 1460 口，淨空單部位 30225 口；外資淨多單減少 209 口，淨多單部位 49951 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收紅紡錘線，留長上影線，指數持續在均線糾結區震盪，籌碼面部分，單日成交量能達 1416 億元，外資上市現貨買超金額約 17.48 億元，期貨未平倉淨多單 49951 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.56 變動到 1.58，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10,200 點，賣權下移到 9,800，外資選擇權淨空單部位 64,258 口。

