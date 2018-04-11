【統一證券】盤前分析－貿易戰煙硝淡去、指數仍有高點可期



◆盤勢分析

隨著川普與習近平互相釋出善意，中美貿易戰有降溫跡象，且市場預期美國企業首季財報獲利亮眼，加上台股技術面轉趨偏多，台股後續表現宜正面看待。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，日前美中貿易戰升高，硝雙方你來我往，美國於 4/3 提出對中國 1333 項目產品課徵 25% 關稅，並於 4/6 宣布另外追加 1000 億美元關稅，但 4/8 川普卻在推特發文表示，他和中國國家主席習近平永遠都會是朋友，並樂觀認為中國將會解除關稅壁壘；昨日習近平於博鰲論壇宣布中國將擴大開放市場，美中貿易戰可望獲得化解。隨著美中貿易戰呈現降溫跡象，市場將關注焦點移至美股財報表現，美國首季財報於 4/9 登場，預估 S&P500 企業整體獲利之年成長率將達 22%，可望創下 2011 年以來同期最佳表現，將有助於美股後續表現。

第二、中國國家主席習近平於博鰲論壇發表演說，指出將採取四大措施: 一、大幅度放寬市場進入；二、創造更有吸引力的投資環境，以吸引更多外資；三，加強智慧財產權保護；四，主動擴大進口，中國不以追求貿易順差為目標，降低汽車與其他產品進口關稅。此友善言論將有助於消弭美中貿易摩擦，對全球股市實屬利多。

第三、技術面觀察。台股自清名長假後，連續兩日上漲，昨日更一舉向上突破周線與季線，拉升長短期均線全面上揚、KD 指標交叉向上，成交量能亦有增溫跡象，有利台股後續上攻並往上填補 3/22 跳空缺口 10975 點。

第四、昨日盤面類股輪動快速，近期最火熱的風電概念股世紀鋼、華城、大亞中箭跌停；生技股亦災情慘重，科妍、佰研、、寶齡、達爾膚、全部跌停；資金流入光電股與金融股，大立光從 3000 元關卡反攻、大漲逾 8%，玉晶光更強勢漲停，富邦金、玉山金、元大金、皆漲逾 1%。

