盤前財經大事搶先讀2018年4月11日

今日操盤前瞻

央行公布 3 月準備貨幣

美國 3 月 CPI

日本 3 月機器訂單、PPi

南韓 3 月失業率

股東會：中石化

法說會：建準、聯亞、牧德、廣越



全台最大房東國壽 5 年來租金收入逾 411 億元

台北六福皇宮昨 (10) 日宣布因與房東國泰人壽今年底租約到期不續約將吹熄燈號，也讓國泰人壽的不動產投資、租金狀況備受矚目，依據該公司年報顯示，國壽 5 年來累積租金收入已超過 411 億元，居國內壽險業之冠。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉六福皇宮竟是集團最大虧損包袱 吹熄燈號非壞事

飯店旅遊集團六福 (2705-TW) 昨 (10) 日宣布旗下台北威斯汀六福皇宮將在年底吹熄燈號，震撼業界，不過，占營收比重近 40% 的六福皇宮其實是六福集團虧損最大來源，光是去年就占了集團虧損逾 20%，儘管此決定令集團執行長莊豐如相當不捨，卻也等於擺脫了一個虧損包袱。閱讀全文...

i8 紅色特別版 4/17 台灣上市 五大電信急搶客

iPhone 8 紅色特別版 (PRODUCT)RED 預計 4 月 17 日在台上市，鎖定台灣消費者對紅色的偏愛，五大電信今 (10) 日紛紛展開預約活動，亞太電 祭出攜碼 / VIP 老客戶，購機現享最高 5000 元優惠，搭配全國悠遊網 1998 方案，手機 0 元，中華電 的預約從明日中午展開，老客戶或行動 VIP 購機最高現折 5000 元，加計其他優惠最高現省近 8000 元。閱讀全文...

〈台塑集團 Q1 業績〉台塑可望受惠美中貿易戰 二樣產品輸陸最有利

美中貿易戰話題熱，台塑 (1301-TW) 董事長林健男今 (10) 日對此說明，中國對美國化工品加徵 25% 關稅產品，反而對旗下產品 PE 和 AN 出口中國更加有利。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉川普找錯產業？打錯人！！

在美股的擴張史上，由起漲點到最高點計算上揚幅度，近幾年最顯著的一次是，2009 年 3 月到 2015 年 7 月中。而這兩個時間點的事件意義是：前者為 Fed 宣告 QE 開始，後者為中國信貸危機，不良債權金額累積到史上最大規模時刻。閱讀全文...