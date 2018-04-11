北京拒棄助高科技業 中美貿易談判傳暫停

外電引述消息人士稱，中國與美國之間謀求化解貿易摩擦的會談陷入僵局，因為美國總統特朗普政府要求中國停止對高科技行業的扶助，遭中國拒絕接納。此舉顯示中美兩國的貿易摩擦，短期內可能不易解決。

據悉，主理經濟事務的國務院副總理劉鶴，上周四向一群官員表示，已拒絕了美國提出、要求中國停止對《中國製造2025》計劃內重點扶助企業的條件。

美國指責中國利用上述計劃，強迫包括美國在內的外資公司，向國內企業轉讓包括機械人、航天與人工智能等高科技技術。

據悉，中國提出的紓緩貿易爭端建議，是同意縮少約500億美元的對美貿易逆差，方式是從美國進口更多的液化天然氣、農產品、半導體與奢侈品等。同時，中國願意開放金融行業，以及容許美國公司進軍網購業。

劉鶴向官員們表明，國家主席習近平準備好與美國打一場貿易戰，但也願意商議化解分歧的方案。

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)周二表示，美國正逐步推動對中國入口貨品實施關稅的安排，但談判大門仍然打開。(信報)

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