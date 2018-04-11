H&H國際(01112-HK)控股股東先以每股57.5元售1800萬股再回購

H&H國際控股(01112-HK)公布，公司已獲公司控股股東合生元製藥通知，合生元製藥之相關少數股東(即Bosheng Investment Holding Limited、Fulin Group Limited、Wise Capital LLC及KQJ Investment Holding Limited)建議合生元製藥透過股份配售方式；以每股57.5港元出售合共1800萬股股份，股份佔公司已發行股份總數約2.82%。於出售事項完成後，合生元製藥計劃將出售事項所得款項用於購回事項，當中將涉及合生元製藥購回各相關少數股東持有之部份合生元製藥股份。

公司主席兼行政總裁羅飛先生及公司非執行董事羅雲各自家族擁有的Coliving Limited所持有的51.84%將不會根據購回事項而參與出售股份，因此將不會間接出售其於公司股份之任何權益。預計Coliving Limited於合生元製藥之百分比權益將在購回事項後相應增加。

有關購回與出售股份所涉及的配股將由UBS AG香港分行負責。緊接出售事項前，合生元製藥持有4.5億股股份，佔已發行股份約70.59%。緊接出售事項完成(預期將於4月13日進行)後，合生元製藥將持有4.32億股股份，佔已發行股份約67.77%，並維持為公司控股股東。作為出售事項安排之一部份，合生元製藥同意於出售事項完成日期後90日或之前不會出售更多股份。

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