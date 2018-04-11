去年第四季全球債務237兆美元再創新高 全年增加21兆美元

摘要：國際金融協會報告顯示，去年第四季全球債務與 GDP 之比仍超過 300%，已開發國家債務比為 382%，新興市場債務比 210%，加拿大、法國、瑞士等多個已開發國家的家庭債務與 GDP 均創歷史新高。

行業協會調查報告顯示，2017 年第第四季全球債務規模再度刷新最高紀錄，雖然債務比連季下滑，但多個已開發國家家庭債務比均創新高。

全球金融業行業協會組織國際金融協會（IIF）新近發布季度報告稱，據估算，去年第第四季全球債務環比增長 4 兆美元，刷新去年第三季所創最高紀錄，增至 237 兆美元，較十年前增加 70 多兆美元，去年一年就增加了大概 21 兆美元。

上述 IIF 報告認為，全球債務增速依然較低，卻還在支持累積債務水平處於史無前例的高位。報告顯示，去年第第四季，全球債務與 GDP 之比仍超過 300%，但已跌落創紀錄高位，連續五個季度下降，約為 317.8%，較 2016 年第第三季的歷史高位低 4 個百分點。

分地區看，第四季發達國家市場的債務比高達 382%。新興市場國家債務增加抵消了其 GDP 加快增長對降低債務比的積極影響，其債務比達到 210%。

IIF 報告提到一個令人擔憂的跡象：在全球利率開始走高的背景下，多個已開發國家市場家庭債務比例極高。比利時、加拿大、法國、盧森堡、挪威、瑞典和瑞士的家庭債務與 GDP 均創歷史新高。義大利和愛爾蘭是僅有的兩個家庭債務比低於 50% 的發達國家。

IIF 報告還強調，美元走軟「掩蓋了對全球債務、特別是新興市場債務持續性的長期擔憂。」全球債務與 GDP 之比下降主要源於美國和西歐國家債務比降低。在 IIF 調查的 49 個國家之中，36 個獲得的債務比下降。新興市場的整體家庭債務與 GDP 之比在向韓國水平——94.6% 看齊。

IIF 報告顯示，美國政府債務與 GDP 之比為 99%。華爾街見聞此前提到，美國國會預算辦公室（CBO）新近預計，到 2020 年，美國預算赤字將超過 1 兆美元，較此前預料時間提前兩年突破兆美元大關。



CBO 報告估計，未來十年美國政府累計赤字將比先前預計的多出 1.6 兆美元。到 2028 年，國家債務將佔國內生產總值的 96％。其認為：「如此高的債務上升將對預算和國家產生嚴重的負面影響。」

『新聞來源／華爾街見聞』