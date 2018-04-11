川普私人律師遭FBI調查 若罪成最高判囚30年

美國總統川普長期私人律師科恩 (Michael Cohen) 的辦公室及酒店房間，周一 (9 日) 遭聯邦調查局 (FBI) 人員突擊搜查，撿走包括科恩被指向脫星丹尼爾斯 (Stormy Daniels) 支付 13 萬美元「封口費」的相關紀錄文件。美國傳媒指出，科恩正受到多項調查，包括銀行詐騙、違反競選資金條例等，一旦罪成最高判監 30 年。

由於科恩長期為川普擔任私人律師，這次搜查或會發現更多涉及川普的資訊，亦為「通俄門」特別檢察官穆勒 (Robert Mueller) 的調查增添新戰線。川普批評 FBI 可恥，形容調查屬「獵巫」，更警告開除穆勒。

綜合星島日報、香港文匯報報導，科恩的代表律師瑞安表示，聯邦檢察官告訴他，這次搜查行動部份原因是穆勒的要求。並指紐約州總檢察長運用搜查令調查此案完全「不適當」和「不合理」。

消息指科恩涉嫌銀行斯詐與逃稅而被調查，他向丹尼爾斯支付 13 萬美元也可能違反競選規定。瑞安表示，科恩與當局合作，交出了數以千計的文件，包括科恩與客戶間的「免責通訊資料」。

《紐約時報》則引述知情人士指，FBI 人員帶走電郵、稅務文件和商業記錄等，科恩向丹尼爾斯付款一事只是多個調查事項之一。《紐時》指出，穆勒正在調查烏克蘭億萬富豪平丘克 (Viktor Pinchuk)2015 年 9 月向川普慈善基金會捐出 15 萬美元，以換取川普在基輔一個會議上以視象形式現身 20 分鐘一事。而科恩正是負責平丘克捐款。

藝名丹尼爾斯的色情片女星克利福德 (Stephanie Clifford)，聲稱在 2006 年與川普有婚外情，當時川普的妻子梅拉尼婭剛生下幼子巴倫不久。丹尼爾斯今年 2 月向法庭要求判保密協議無效，理由是川普從未在協議上簽字。白宮否認兩人有婚外情，但科恩承認前年大選期間，自掏腰包，向她支付 13 萬美元。外界指這筆錢是給丹尼爾斯隱瞞與川普婚外情的「封口費」，川普則表示對科恩付錢毫不知情。

藝名丹尼爾斯的色情片女星克利福德 (Stephanie Clifford)，聲稱在 2006 年與川普有婚外情。 (圖：AFP)

科恩多年來是川普的私人律師以及親信，在房地產和私人問題上為川普提供意見。有媒體報導說，穆勒團隊曾就科恩參與談判莫斯科川普大廈地產項目的情況，詢問證人和收集文件。

這次搜索使川普在官司上的壓力加大，因為這涉及了他長期私人律師所擁有的記錄。川普無法直接開除穆勒，但可下令監督穆勒調查的司法部副部長羅森斯坦 (Rod Rosenstein) 炒掉穆勒，若羅森斯坦拒絕，川普能夠開除他。

然而這勢必引發輿論巨大反彈。在聯邦法律規範下，如果穆勒得到與「通俄門」調查沒有直接關聯的資料，他必須與羅森斯坦交換意見。羅森斯坦可指示穆勒自行調查，或者轉手給其他執法單位。

川普形容科恩是好人，批評 FBI 闖入科恩辦公室的行為「完全是獵巫」，也是攻擊國家。他重申沒私通俄羅斯，批評穆勒偏幫民主黨，「很多人說應該開除他，走著瞧」。