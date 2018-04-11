印度富翁外流：台灣富翁增加至全球第13名

印度正出現百萬富翁的出走潮。

據《QZ》報導，印度政府懷疑富裕人士試圖逃避審查和納稅義務，而移民至國外。向財政部門提供所得稅政策諮詢的中央直接稅收委員會（CBDT）已經組成了一個機構，提出了一套辦法使移民人士支付費用後，才可離開印度。

據了解，這套新規章將對印度政府的稅收有著直接影響，CBDT 小組將研究如何阻止稅收的減少，減緩人民移民的慾望。

2018 年 3 月份摩根士丹利 (MS-US) 的報告顯示，去年有 7000 名百萬美元富翁離開印度，而過去 4 年總共有 23,000 多為百萬富翁離開。據《瑞信》 Credit Suisse (CS-US) 報導，2017 年 11 月的數據顯示，印度擁有約 245,000 名百萬美元富翁。

瑞信也提道，台灣身價達百萬美元富翁人數為全球第 13 名，共 381,000 人，比印度多。同時，台灣的富翁數量也有所成長，較 2016 年相比多了約 58,000 人。

瑞信的調查顯示，全球目前的百萬富翁人數約 3600 萬人，而 1530 萬的百萬富翁則位於美國。第 2 名為日本（270 萬人）、英國第 3 名（220 萬人）、德國（195 萬人）、及中國（190 萬人）。

報導指出，在新加坡、加拿大，都有部份對人員離開該國的財務政策。

印度的許多富翁都有著避稅的臭名，例如被巴拿馬文件和天堂文件列舉等案例。根據調查，至少有 121 人受到審判。報導認為，在印度本土被起訴的風險不一定是移民的最大考量，而是希望移民海外，改變生活質量、機會、社會保障、醫療保健、及更好的投資機會等。

一位高層稅務官提道，「政府得正視富翁離開的關鍵原因，而非其次的因素」。