〈台塑集團Q1業績〉台塑可望受惠美中貿易戰 二樣產品輸陸最有利

美中貿易戰話題熱,台塑 (1301-TW) 董事長林健男今 (10) 日對此說明,中國對美國化工品加徵 25% 關稅產品,反而對旗下產品 PE 和 AN 出口中國更加有利。

台塑指出,原產於美國 PE 出口到中國加徵 25% 關稅,將使美國出口中國數量 (2017 年 58 萬噸) 減少,且今年中國已限制廢塑料的進口,市場供應缺口將進一步擴大,對台塑 PE 出口中國有利。

另一方面,台塑美國公司 PE 產品主要外銷中南美洲、歐洲、非洲和中東等國家,並未沒有出口中國,短期對台塑美國公司沒有影響。

不過,台塑指出,貿易戰會對美國目前已漸漸全能開工的擴建廠商造成衝擊,美國 PE 市場將呈現嚴重供過於求的局面,新增產能必須尋找新的銷售管道。

台塑美國 HDPE 廠和台塑美國公司 LDPE 廠擴建預計第 4 季完工投產,屆時將優先銷售歐美及西非,並拓銷日本、台灣、東南亞和南亞等非中國大陸地區市場。

AN 方面,由於美國去年 AN 出口到中國約 6 萬噸,由於中國將 AN 列為敏感產品,關稅皆為 3%,一旦加徵 25% 關稅,美國出口數量將減少,對台塑出口中國有利。

台塑去年相關塑料 / 化學品出口中國大陸占外銷金額 42.1%,占比最大,有關中美貿易糾紛雖短期無影響,將密切注意其影響及變化,以提出因應對策。