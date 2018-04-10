〈台塑集團Q1業績〉四寶Q1總獲利566億元年增2.8% 僅台塑化衰退

台塑四寶今 (10) 日公布 3 月合併營收和第 1 季自結損益，由於化工產品市況良好，四寶第 1 季營收均較去年同期成長超過 10%，季營收合計達 4174.21 億元，年增 11.5%，第 1 季歸屬母公司合併稅後純益共 566.23 億元，年增 2.8%，四寶中僅台塑化 (6505-TW) 單季稅後純益較去年同期衰退，且衰退幅度達 19.1%。

台塑四寶第 1 季以台塑化獲利金額最多，稅後純益 183.01 億元，不過卻是四寶中唯一衰退者，年減幅達 19.1%。

第 1 季獲利成長幅度最高是南亞 (1303-TW) ，年增 23.9%，稅後純益 134.65 億元，台塑 (1301-TW) 成長幅度居次 20.2%，稅後純益 118.83 億元；台化 (1326-TW) 成長 10.8%，稅後純益 129.74 億元。

台塑四寶第 1 季 EPS 分別為台化 2.22 元、台塑化 1.92 元、台塑 1.87 元、南亞 1.7 元。

台塑化指出，第 1 季營業利益較去年同期減少 74 億元，主要是因烯烴事業受今年第 1 季產品丁二烯售價較去年同期大跌 5 成的影響，導致丁二烯和原料輕油間的利差，較去年同期大幅縮小，因此使得營業利益下滑。

若就營收面來看，台塑 3 月合併營收 208.98 億元創歷史新高，月增 48.09%、年增 15.97%；第 1 季 541.67 億元，年增 13.33%。

南亞 3 月合併營收 290.59 億元，月增 21.1%，年增 12.7%；第 1 季合併營收 822.2 億元，年增 13.1%，南亞強調，月營收已連續 17 個月成長，受惠全球經濟復甦推升化工產品需求，價量齊揚，看市況相當不錯。

南亞進一步指出，電子材料產品環氧樹脂因需求增加、原料成本推升和大陸環保稽查加嚴，售價較上月大幅上漲，展望後市，儘管 4-6 月處相對淡季，但目前看來產銷狀況好。

台化 3 月合併營收 351.58 億元，月增 17.2%、19.1%；第 1 季合併營收 989.57 億元，年增 10.9%。

台塑化 3 月合併營收 540.36 億元，月減 7.8%，年增 6.4%，第 1 季合併營收 1820.77 億元，年增 10.7%。