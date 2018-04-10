〈諾基亞攻手機版圖〉不缺席高階市場 Nokia 8登台

HMD Global 攜手鴻海 (2317-TW) 旗下富智康 (FIH) 重新讓 Nokia 手機回歸市場，雖然台灣上半年智慧手機市場看淡，但 HMD 在半個月內相繼在台灣上市新機，今 (10) 日宣布推出全球限量版的 Nokia 8 Sirocco，隨著產品出貨成長，生產廠商鴻海也可望同步受惠。

HMD Global 台灣、香港及澳門地區總經理翟治豪強調，台灣是很特別的地方，粉絲回饋熱烈，所以所有新機都會給台灣，而 Nokia 8 Sirocco 製程複雜，全球的量能有限，這次爭取在台上市，但是數量很少，因此網路上只跟 MOMO 合作，實體通路則僅有全台 10 家體驗店及 11 家法雅客開賣。

翟治豪強調，今年是積極拓展的一年，為感謝粉絲及消費者長久以來的支持，爭取全球限量機種 Nokia 8 Sirocco 來台上市，加上日前發表的 Nokia 7 plus 與全新 Nokia 6 兩款手機，全力衝刺市場，不過，他坦言，並沒有一定要擠進前幾大的目標，最重要的是做好事情，今年首要就是通路及行銷要做好，銷售數據自然就會上來。

Nokia 今年快速在台發表 3 款新機，含括高中低階市場，超級限量的 Nokia 8 Sirocco，金屬玻璃結合機身，單機售價 20990 元，比國外售價 750 歐元 (約新台幣 27000 元) 更低。

Nokia 8 Sirocco 前後都採用 3D 曲面康寧第五代大猩猩玻璃，搭載蔡司雙鏡頭，5.5 英吋 pOLED 2K 高畫質全螢幕，搭配 16:9 大螢幕尺寸，具 IP67 防水防塵功能，主鏡頭 1200 萬畫素為廣角鏡頭，另一後置鏡頭為 1300 萬畫素 2 倍光學無損變焦蔡司認證鏡頭，Snapdragon 835 行動平台，具 6GB RAM 與 128GB 儲存空間，為第一支支援 Qi 無線充電的 Nokia Android 智慧手機。