〈台塑集團Q1業績〉Q2展望四寶不同調 最保守是台化

台塑四寶今 (10) 日公第 1 季合計稅後純益達 566 億元，年增 2.8%，除了台塑化 (6505-TW) 衰退，其他三寶稅後純益年增幅均超過 10%，展望第 2 季，四寶說法並不一致，以台化 (1326-TW) 說法相對悲觀，台化副董事長洪福源指出，「和台塑南亞不同，我們看法會比較保守」，至於第 1 季衰退的台塑化也預期，第 2 季營收和獲利均可望較第 1 季好。

不同於其他三寶看第 2 季相對樂觀，台化相對保守，主要是因 3 月後庫存提升，苯乙烯回升到 7-8 萬噸，「儘管仍有訂單，不過下游都沒有累積庫存，少了信心，基本面雖有，但沒有太多新產能開出拉升需求，後市展望還是要看信心」。

洪福源也直言，比較擔心 PTA 處在供過於求的狀況，「PTA 年前供不應求，不過庫存已從日前約 50 萬噸拉升至 130 萬噸且持續累積中，代表 PTA 已經開足了」。

整體而言，台化預期 4 月營收將比 3 月少。

台塑則認為，第 2 季營收將比第 1 季成長，主要是因亞洲進入密集歲修期，將有 6 個廠配合歲修，同時中油預計 5/20-7/20 乙烯管線檢測，導致乙烯供應量減少，然而，第 2 季為傳統旺季，因此預計開工率達 92% 以上，較第 1 季的 90% 提高。

南亞則預計第 2 季較第 1 季持平或小增，其中，看好電子產品，雖第 2 季進入電子淡季，「仍是全產全銷」，在 5G、互聯網等多元應用下，樂觀看待需求仍將持續暢旺；而銅箔因大陸推動新能源車，以及電子材料的新應用，需求沒有疑慮，會維持好的榮景。

台塑化指出，第 2 季應該會比第 1 季好，坦言這段時間油價漲漲跌跌比較出乎意料」，不過，5 月起北海油田檢修至少到 8-9 月，使每日供給減少約 25-30 萬桶，加上全球經濟成長推升需求對油價有撐，「國際油價每桶不太容易掉到 60 美元以下」，惟留意比較大的變數是美國升息速度和美中貿易戰的後續發展。