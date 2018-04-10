國泰金Q1領先大賺逾200億 15家金控合賺超過千億、年增近8成

上市櫃金控 3 月獲利出爐，在工作天數恢復正常後，僅國泰金 (2882-TW)、新光金(2888-TW)、華南金(2880-TW) 單月獲利較前月下滑。累計第 1 季來看，國泰金稅後純益率先突破 200 億元大關，連續 3 個月穩坐獲利王寶座；15 家上市櫃金控合計稅後純益已突破千億元大關、達 1091.87 億元，年成長近 8 成。

國泰金自結 3 月稅後純益 40.5 億元，略較 2 月下滑，累計第 1 季稅後純益 231.1 億元、每股稅後純益 (EPS) 1.82 元，領先突破 200 億元大關，且穩居金控獲利王寶座。

其中國壽單月稅後淨利 26.2 億元，第 1 季稅後淨利 166.3 億元，較去年成長超過二倍，成長 224%。國壽表示，是因為投資績效良好，業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期 繳為主，當月 FYP 金額為 254 億元，FYPE 金額為 85 億元，第 1 季 FYP 與 FYPE 皆 為業界第一，其中保障型商品 FYP 較去年同期成長 61%。

國泰世華銀行 3 月維持高活存比及較低之資金成本，存放及 手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好 ，3 月稅後淨利 11.4 億元。國泰產險 3 月份個體簽單保費 18.9 億元，穩居市場第二。

富邦金重新躍居金控獲利亞軍 新光金 Q1 較去年由虧轉盈

富邦金控 (2881-TW) 自結 3 月稅後純益 44.03 億元，單月獲利超過國泰金，為單月獲利王，年成長 39%；而累計第 1 季稅後純益 164.30 億元，年成長 66%，每股盈餘 (EPS) 為 1.61 元，終於超越新光金，躍居金控獲利亞軍。

富邦人壽 3 月稅後純益 21.70 億元，累計第 1 季稅後純益 92.51 億元，較去年同期大幅成長 130%，主要受惠於良好的承保及投資績效帶動獲利成長。今年前 3 月初年度保費收入達 481 億元；總保費收入為 1413 億元，較去年同期成長 6%。

台北富邦銀行 3 月稅後純益 15.39 億元，年成長 24%，主要來自於淨利息收益以及資金操作相關收入增加。累計第 1 季稅後淨利 49.94 億元，較去年同期成長 15%。北富銀截至 3 月底逾放比率為 0.21%，備抵呆帳覆蓋率為 627.6%。

新光金自結 3 月稅後純益 31.13 億元，累計第 1 季稅後純益 166.27 億元、EPS 為 1.58 元，較去年同期轉虧為盈，且獲利能力維持穩健，站穩金控獲利前段班位子，排名第 3。

中信金 (2891-TW) 自結 3 月稅後純益為 35.88 億元、年增 23.1%，累計第 1 季稅後純益 122.28 億元、年增 19.7%，EPS 為 0.63 元。整體而言，中信金第 1 季稅後純益年成長近 20%，旗下子公司中國信託銀行及台灣人壽保險公司稅後純益分別較去年同期成長 9% 及 93%。

兆豐金 3 月子公司都賺錢 玉山金 Q1 獲利創歷年同期新高

兆豐金 (2886-TW) 自結 3 月單月稅後純益 28.59 億元，累計第 1 季稅後純益 76.59 億元，比去年同期微幅成長約 3%。兆豐證券擺脫 2 月虧損的窘境，讓所有子公司 3 月都呈現賺錢態勢。

玉山金 (2884-TW) 自結 3 月稅後純益 14.8 億元，累計第 1 季稅後純益 46.7 億元，EPS 為 0.46 元，首季獲利再創歷年同期新高，年增率 25.2%，核心玉山銀行利息及手續費收入穩健是帶動金控成長的關鍵。

台新金控 (2887-TW) 自結 3 月稅後純益 14.7 億元，較上月增加 5.8 億元，也優於去年同期的 12.4 億元。累計第 1 季稅後純益達 38.1 億元，年成長 14%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.34 元。

台新銀行 3 月稅後純益 11.2 億元，較前月成長 62%，主要因 3 月營業天數較上月增加，致淨利息收入及淨手續費收入皆有成長，另 3 月認列遞延所得稅利益 3.7 億元；累計前 3 月稅後純益 30.2 億元，年成長 11 %，各項主要收益較去年同期均有成長。台新銀行至 3 月底逾放比率 0.25 %，備抵呆帳覆蓋率 527.71 %。

台新金表示，台新證券 3 月稅後純益 0.7 億元，3 月台股雖呈現區間整理，但因市場交易熱絡，致經紀市占、融資餘額及營業證券淨利益等皆較前月顯著成長，也讓台新證券單月由虧轉盈；累計第 1 季稅後淨利 1.0 億元。

永豐金獲利月增 150% 開發金 Q1 獲利年增 77%

華南金自結 3 月合併稅前淨利為 12.63 億元、合併稅後淨利為 10.54 億元；累計合併稅前淨利 35.40 億元、合併稅後淨利為 32.57 億元，每股稅後盈餘為 0.29 元，每股淨值為 15.31 元。

永豐金 (2890-TW) 自結 3 月單月稅後純益 7.92 億元，月增超過 150%，年成長 43%，顯示組織改造後獲利也重新步上軌道；累計第 1 季稅後純益 26.49 億元，年成長 12%，EPS 為 0.24 元。

永豐金各主要子公司永豐銀行 3 月稅後純益 6.49 億元，累計第 1 季月稅後純益 21.28 億元；永豐金證券 3 月稅後純益 0.48 億元，累計 1-3 月稅後盈餘 3.02 億元。

開發金 (2883-TW) 自結 3 月稅後純益 11.37 億元，較 2 月大增近三倍，累計第 1 季賺 31.93 億元，較去年同期大幅成長 77%，首季 EPS 為 0.22 元。

開發金發言人張立人表示，3 月全球資本市場壟罩美中貿易戰陰霾，台股又因外資賣超拖累權值股表現疲弱，但子公司開發資本直接投資部位整體評價利益回升，且處分部分海外投資部位實現獲利，並認列中壽投資收益挹注，3 月獲利亮眼。

整體來說，3 月工作天數恢復正常，雖然台股區間震盪，不過以銀行、證券為主的金控獲利明顯回溫，而看整個第 1 季，15 家金控獲利已賺進 1091.87 億元，獲利成長近 8 成表現相當亮眼，不過隨著美中貿易戰情勢詭譎，加上美國升息、縮表的腳步，進而影響新台幣匯率的走勢，對金融業的影響都要密切注意。