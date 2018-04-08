〈Q1財報搶先看〉龍頭廠兩樣情 鴻海獲利恐創近4年低 國巨力拚賺一個股本

今年第 1 季對蘋概股來說，營運與景氣有如天壤之別，代工龍頭廠鴻海 (2317-TW)，因為新台幣及人民幣續較去年第 4 季升值，加上蘋果 (AAPL-US)iPhone X 不給力，第 1 季獲利恐創下 2015 年以來 4 年新低；至於被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 則受惠漲價及產品組品優化，單季力拚賺 1 個股本。

鴻海 3 月營收尚未公布，不過法人一般預料，單月營收應將會落在 3000-3500 億元之間，以此推算，鴻海今年第 1 季營收約為 9800 億元到 1.03 兆元左右，雖可望較去年同期持平到小幅成長 5%，不過鴻海最大問題不是營收而是獲利，其中兩個關鍵一是匯率，二是產品組合。

法人指出，新台幣今年第 1 季約從 29.5 元兌換 1 美元，升值到 29 元兌換 1 美元，升值幅度約 1.6%；人民幣也從 6.5 元兌換 1 美元，升值到 6.2 元兌換 1 美元，升值幅度約 4.6%。新台幣升值幅度略有收斂，反倒人民幣升值幅度，比去年第 4 季 1.5% 還高。由於鴻海在去年第 4 季出現了 117 億元的匯兌損失，法人推估，鴻海第 1 季恐還是有匯損。

在本業部分，由於蘋果 iPhone X 拉貨動能持續衰退，法人預估，在營收規模下滑影響下，鴻海今年第 1 季預估本業頂多與去年第 3 季相當，加上可能的匯損及所得稅，預估單季稅後純益約在 150 億元附近，如果不小心低於 146 億元，就有可能創 2015 年以來的同期新低。

至於被動元件龍頭廠國巨則是賺飽飽，法人推估，國巨 3 月營收將重回 35 億元大關，單季營收有機會衝過 100 億元大關，由於國巨具有產品漲價優勢，加上高毛利汽車等利基型產品比重增加，單季營業利益將可刷新去年第 4 季所創下的 33.8 億元新高紀錄，稅後純益更可望衝過 35 億元，單季挑戰賺 1 個股本。