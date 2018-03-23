南亞配息寫10年新高 台塑四寶共將發放1777億元現金股利

南亞 (1303-TW) 今 (23) 日召開董事會，董事會決議配發每股現金股利 5.1 元，為 2009 年以來新高，將發放約 404.47 億元現金股利，以今日收盤價計算，現金殖利率約 6.2%。台塑四寶股利全數公告完成，合計台塑四寶將配發 1777.74 億元現金股利，此波資金預期將為台股帶來動能。

南亞公告，董事會通過擬每股配發現金股利 5.1 元，為 2009 年以來配息新高，也寫下歷史次高紀錄，雖然其股利配發不及台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW) 及台塑化 (6505-TW)，但由於南亞股價為四寶中相對低者，以今日收盤價 82.2 元計算，現金殖利率高達 6.2%，僅次於台化的 6.4%。

台塑四寶股利陸續公告，台塑每股配發現金股利 5.7 元、台化配發 7 元、台塑化則配發 6.3 元，四寶合計將發放約 1777.74 億元的現金股利，預期此波資金將為台股帶來一波可觀動能。

此外，南亞今日也公告，為提升營運效益，其於中國南通與惠州地區，各有 2 家子公司辦理合併，南通地區的南亞塑膠工業 (南通) 公司與南亞塑膠膠膜 (南通) 公司將合併，以南亞塑膠工業 (南通) 為存續公司；惠州地區的南亞塑膠工業 (惠州) 公司與南亞塑膠膠膜 (惠州) 公司將合併，以南亞塑膠工業 (南通) 公司為合併存續公司，預期合併後，可望降低管理成本，增加營運績效。

台塑四寶去年集團獲利創歷史新高、高達 2472.48 億元，年增 14.2%，其中台塑化與台化全年每股純益雙雙寫新猷，台塑與南亞寫歷史次高紀錄。南亞去年全年合併營收 3061.4 億元，年增 11.2%；全年歸屬母公司業主稅後純益 545.17 億元，年增 11.6%；每股純益 6.87 元，為歷史次高，年增 11.53%。

