〈鉅亨觀點〉六福皇宮竟是集團最大虧損包袱 吹熄燈號非壞事

飯店旅遊集團六福 (2705-TW) 今 (10) 日宣布旗下台北威斯汀六福皇宮將在年底吹熄燈號，震撼業界，不過，占營收比重近 40% 的六福皇宮其實是六福集團虧損最大來源，光是去年就占了集團虧損逾 20%，儘管此決定令集團執行長莊豐如相當不捨，卻也等於擺脫了一個虧損包袱。

翻開六福財報，觀察六福皇宮去年虧掉 2.41 億元，更是已連虧 7 年，7 年來虧損多達 13 億元。

六福這次下此決定實際上非公司本意，主要是營收跟不上租金調漲速度，據六福集團執行長莊豐如的說法是租金 20 年來每年均調漲，實在已不堪負荷，董事會因此決議，若真的無法與房東國泰人壽達成共識，也只能讓六福皇宮歇業。

外界看待，六福將因此減少每年近 12 億元的營業額，然而若從財務面來解讀，反而是擺脫一個連年虧損的包袱。

六福 2016、2017 均虧損，因此近來積極進行體質調整並快速執行停損，日前董事會通過決議終止台南南山廣場新旅館開發案，造成業外認列損失約 6000 萬元，於去年認列完畢，這次再讓六福皇宮收攤，還要負擔違約金 4 億元，不過，在這些虧損提列完後，未來的財報表現可望漸入佳境。

六福旗下仍營運中的飯店有六福萬怡酒店、六福居、六福客棧和關西六福莊，其中，最新投入營運的六福萬怡由於需攤提折舊，仍處虧損狀態。

所幸，六福萬怡酒店開幕 2 年業績表現不俗，去年營收 6.6 億元，年增 26.64%，虧損較前一年減少約 7600 萬元，獲得米其林推薦住宿後人氣更持續上揚，力拚今年就有機會見到單月獲利。

在放下最大虧損包袱後，投資人更加關注六福未來的營運，不排除財務面上，明年就是六福的轉機年。