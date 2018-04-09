三大法人賣超9億元 鴻海慘遭外資連10賣 金控成穩盤台柱

台股今 (9) 日終場上漲 72 點，以 10893.53 點作收，季線得而復失，三大法人部分，外資及陸資賣超 9.62 億元，外資自營商賣超 3.6 億元，投信賣超 0.33 億元，自營商自行買超 0.74 億元，自營商避險賣超 141 萬元，合計三大法人賣超 9.23 億元。個股方面外資依然續砍鴻海及大立光，鴻海已遭連 10 賣，僅台積電獲買超，金控股共有 7 檔獲外資買超，且買超張數都在 3000 張以上。

期貨部分，三大法人則是同步偏多，外資加碼多單 2696 口，淨部位多單重新站回 5 萬口之上，來到 50160 口；投信回補空單 1372 口，淨部位空單來到 31685 口；自營商續回補空單 1916 口，淨部位空單來到 6263 口，合計三大法人加碼多單 5984 口，淨部位多單為 12212 口。

外資今天主要集中在金融及傳產，其中金控股則有新光金、玉山金、開發金、華南金、國泰金、台新金等獲外資買超，且買超張數都超過 3000 張。至於傳產部分，包括國喬、統一、台化、南亞、中鋼、亞泥、大成鋼、台泥、台塑、長榮航等，也都見到外資買單。

反倒是電子權值股，則是見到外資賣壓湧現，其中面板股彩晶及友達分居外資賣超前 2 名，華邦電、鴻海、聯電、仁寶、華通、群創、宏碁等的賣壓也超過 5000 張。

至於電子三雄，外資也是賣多於買，僅台積電獲小買 678 張，中止連 3 天賣超，鴻海又遭外資賣超 1.1 萬張，連 10 天賣超，大立光也遭外資賣超 173 張，創近 2 周單日賣超新高。

ETF 部分，外資連續 3 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是重新賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 2 天買超，轉為賣超。

外資集中市場買超第 1 名為新光金，買超張數 13782 張，第 2 名國喬，買超 9998 張，第 3 名國喬，買超 7873 張，第 4 名潤泰新，買超 7627 張，第 5 名中信金，買超 7176 張。6 到 10 名依序為，元大滬深 300 正 2，買超 6513 張；統一，買超 6347 張；台化，買超 5838 張；南亞，買超 5804 張；開發金 ，買超 4975 張。

外資集中市場賣超第 1 名彩晶，賣超張數 28860 張，第 2 名友達，賣超張數 22541 張，第 3 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 17514 張，第 4 名華邦電，賣超 13410 張，第 5 名鴻海，賣超 11967 張，6 到 10 名依序為元太，賣超 11630 張，富邦 VIX，賣超 9819 張，仁寶，賣超 9403 張，聯電，賣超 9153 張，華通，賣超 8178 張。

法人表示，外資心態依然保守，儘管美股有止跌跡象，但是國際政經局勢仍不穩定，因此外資也沒有追高意願，持續調節電子權值股，整體來看，內資主導盤勢依然是目前主流，中小型股還是資金避風港，電子權值股除非由外資先行停止賣超，否則仍是近期弱勢指標。