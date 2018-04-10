王晶光Q1營收17.85億元 季減34% 整季可望維持獲利

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (10) 日公布 3 月營收為 5.94 億元，月增 42.75%，年增 14.55%，第 1 季營收為 17.85 億元，季減 34.11%，年增率 19.91%，創近 3 季新低，法人估算，玉晶光今年首季應處於獲利，不致發生虧損。

相較大立光 (3008-TW) 3 月營收 31.42 億元，較 2 月回升，但年減 13.41%；且首季營收 88.77 億元較去年同期衰退，玉晶光 3 月及首季營收均較去年同期成長，王晶光主管指出，第 2 季手機應用端仍有需求，持續努力爭取訂單。

玉晶光股價今日以漲停價 339.5 元作收，創 4 個月來新高，成交量放大到 1.36 萬張，市場成交值達 44.69 億元更超越大立光的 42.72 億元。

法人研判，玉晶光今年首季不致虧損，玉晶光日前應主管機關要求公布 2 月自結營運結果， 2 月營收僅 4.16 億元，單月稅後純益仍 3888 萬元，較去年同期稅後虧損 5326 萬元虧轉盈，單月每股純益 0.39 元。

今年首季玉晶光承接的訂單仍以來自蘋果 iPhone 原有料號為主，生產良率應可維持，對於市場傳公司接獲大陸品牌華為手機鏡頭訂單，玉晶光不評論客戶事宜。

玉晶光去年第 4 季獲利以 5.79 億元創新高，單季賺回超過半個股本，全年稅後純益 10.48 億元也創新高，每股純益 10.5 元，公司董事會決議，對去年盈餘每股分配 3.5 元現金股利。

玉晶光除去年業績表現亮麗並轉虧為盈賺回 1 個股本，董事會也決議每股擬配發 3.5 元現金股利，是該公司近 5 年來首度配發股利，盈餘配發率為 33.33%。

玉晶光去年營收 80.08 億元，毛利率 40.85%，年增 16 個百分點，稅後純益 10.48 億元，較上一年淨損 1.54 億元轉虧為盈，每股稅後純益 10.5 元，去年稅後純益也創掛牌以來新高。