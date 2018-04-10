〈博鰲論壇台受惠〉外資准入銀行業 大陸金融市場競爭將更激烈 國銀則樂觀其成

兩岸金融解凍，中國國家主席習近平今 (10) 日再度宣示，去年提及的放寬金融業外資股比限制等重大措施，要確保落實；對銀行業放寬對台資銀行的影響，分析師認為，除國銀已赴陸申設卻未獲准的分行或子行可望加快核准外，預期大陸金融市場競爭恐將更加激烈，不過也有國銀對此表示「樂觀其成」。

分析師表示，兩岸金融因為兩岸服貿協議遭立院擱置多年，如今外資可望大舉進軍大陸金融市場後，台資銀行原先取得的領先優勢將不再，預期大陸金融市場競爭恐將更加激烈。

目前在大陸設分行或子行的 13 家銀行，包括兆豐銀、臺銀、土銀、合庫銀、彰銀、臺企銀、華南銀、一銀、玉山銀、國泰世華銀、台北富邦銀、中信銀、永豐銀等。目前彰銀南京子行進入籌設期，估今年中旬可望開業；國泰世華銀上海子行也籌建中，而中信深圳分行已申設，但未獲銀監會核准，預估可望加入獲准，有希望今年能順利開業。

據外電報導，富邦集團董事長蔡明忠透露，若大陸放寬金融業外資持股限制，有意增加廈門銀行與方正富邦基金持股；而針對中國開放金融市場的態度，有國銀表示，樂觀其成，過去在大陸的分行和支行業務，受中國管制有所受限，若大陸鬆綁金融市場業務，不排除拓展業務範圍，並進一步考量是否申設新據點。

中國國家主席習近平今日出席博鰲論壇開幕式提出 4 項重大舉措，第 1 項即為大幅開放市場准入，特別是金融業方面，去年底宣布的放寬銀行、證券和保險行業外資股比限制的重大措施，要確保落地，同時也提出要加快保險行業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域。

而所謂「去年年底宣布的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施」，在銀行的鬆綁部分，是指：將取消對中資銀行和金融資產管理公司的外資單一持股不超過 20%，合計持股不超過 25% 的持股比例限制，實施內外一致的銀行業股權投資比例規則，也就是對外資對中資銀行現行持股限制完全取消。