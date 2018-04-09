分析師：美股面臨更多麻煩 QE即將退場 S&P 500恐重測盤整低點

華爾街看空分析師認為，有更多美股怪獸要來了，多數會讓股市深深走跌。

華爾街大老、Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 警告，有更多麻煩要產生了，因為全球央行準備提高借款成本，意味著「簡單錢時代」(寬鬆政策) 即將結束。

隨著市場對貿易戰的恐懼加深，Boockvar 預期關稅問題的解決方案最終將會以提高利率作為代價。他上週表示，「我們可以恢復較高的利率，這樣市場會不安，接著 S&P 500 指數重新測試 2500 的低點。」

「我們處於市場的晚期循環，我們在經濟的晚期循環中，會加強緊縮貨幣政策。」他認為歐股和美股都是因為量化寬鬆政策退場導致拋售風險增加。

「他們想取消負利率，我們又更進一了一步，但全球仍有數兆美元負殖利率的債券，所以這樣的利率環境才是我認為越來越多阻力的，這正是我所擔心的。」

他不認為這樣的情況短期內會減緩，而認為 10 年期公債殖利率將往上升至 3%，成為 S&P 500 短期內突破 1 月 26 日高點的阻力。

在債券市場中，「10 年期公債殖利率 2.7% 會導致股市修正 10%，殖利率來到 3%，就只因為這是整數，我認為這對大家注意力來說，影響跟 2.7% 差不多。」

「我認為，我們對利率變化非常敏感，因為我們已經很習慣這個人為的低利率了。」

至於第一季財報如果很強勁，是否能吸引買家踏入股市，他對這點的信念不強，因為他認為市場已經反映完這點了。

由於上週五美股又重創，Boockvar 表示，「不幸的是，我們正在關稅談判的時間點，隨便一個評論或者推特貼文都可以快速撼動股市上下，到週一下午，明顯的是，在 Fed 緊縮政策之際，市場對這種貿易戰解決辦法已經逐漸失去耐心。」

對於這樣爭議頗多的環境，他一直採取謹慎途徑，「我給客戶多元化建議，例如看漲黃金和白銀，作為股市進一步拋售潮時的下行保護。」