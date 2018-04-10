港交所: 2018年首季日平均成交額近1500億港元 同比增97%

港交所(00388-HK)公佈，截至2018年3月31日止香港上市公司數目為2179間，較2017年底增加2.9%，相當於增加61間；市值總額達34.4萬億港元，較2017年底增長1.1%，增加4035億港元。

2018年首季平均每日成交金額為1,461億元，較去年同期的743億元上升97%；期內首次公開招股集資金額為244億元，較去年同期的134億元上升82%；總集資金額為1,122億元，較去年同期的630億元上升78%；共有69家新上市公司，較去年同期的40家上升73%。於2018年3月23日，股票成交金額為2,841億元，為第二新高紀錄。

期內衍生產品市場表現，期貨及期權平均每日成交量為1,342,268張合約，較去年同期的759,988張上升77%；股票期權平均每日成交量為665,446張合約，較去年同期的338,771張上升96%；人民幣貨幣期貨平均每日成交量為5,316張合約，較去年同期的3,598張上升48%。於2018年3月27日，總期貨及期權的未平倉合約創下18,348,903張合約的歷史新高。2018年3月27日，股票期權的未平倉合約創下13,725,731張合約的歷史新高。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)