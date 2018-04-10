〈博鰲論壇台受惠〉保險業外資持股比放寬 台灣5家公司全虧損恐不會增資

中國國家主席習近平今 (10) 日上午在博鰲論壇釋利多，在大幅開放市場准入部分，要落實放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制，法人認為，對台灣保險業來說影響不大，主要是因 5 家赴大陸設子公司的國內保險公司，已登陸十多年，但是至今全都未開始獲利，要增資以增加持股可能性不高，恐享受不到此開放利多。

法人表示，大陸市場准入開放利多，對台灣保險業來說，投資大陸壽險公司還得等 3 年以上才能形式上掌握控制權，而目前赴陸合資的壽險公司經營狀況多半不佳，要增資以增加持股的可能性可能不高。

目前國內保險業共有 5 家赴大陸設子公司，分別為：國泰人壽、新光人壽、台灣人壽、國泰產險及富邦產險，最早是國壽在 2004 年透過合資成立陸家嘴國泰人壽，陸續還有台壽保的君龍人壽、新壽的新光海航人壽，以及國泰產險獨資的國泰財險，最晚登陸的則是 2010 年獨資設立的富邦財險。

據金管會統計至去年 6 月底，5 家赴大陸設子公司的國內保險公司，至今投資大陸逾新台幣 138 億元，卻已賠掉近 6 成資本額，新光海航人壽帳面價值甚至歸零。

其中，新壽 2009 年風光登陸中國，與中國海南航空以各持股 50% 方式，成立新光海航人壽，不過，不但不賺錢，雙方還理念不和，導致新壽原本打算出售 25% 股權，給中國深圳柏霖資產公司，但是被保監會退件。

對此，新光金控副董事長李紀珠表示，由於大陸調整政策，以致此交易案無法符合新政策的結構問題，得重新再議，已有潛在買家表達興趣，對新壽來說，到底是要維持目前 50% 的合資方，還是降低持股成為參股者，都非常有彈性。

保險業者中，登陸有帶來效益的只有中壽，中壽自 2011 年轉投資中國建設銀行子公司建信人壽，參股 19.9%。

建信人壽總資產從 2011 年的 54.82 億元人民幣 (下同)，到 2017 年已成長到 1285.31 億元；總保費收入也從 2011 年的 15.15 億元，到 2017 年達 422.7 億元；獲利從 3300 萬元，到 2017 年已賺 3.79 億元。

而建信人壽營業據點不斷擴增，統計至今年 3 月，建信人壽目前共有 22 家省級分公司，157 家分支機構，並可運用建行 10315 個銀行保險通路。

而我國產險業到大陸發展狀況也不盡理想，法人表示，主要是我國業者受限於進入市場時間較晚、分支機構少、大陸民眾偏好本土業者、服務地域窄及業務規模小等環境因素，以及保單條款尚未自由化，無法突顯服務特質等因素，因此短期內難以達成損益兩平。

國泰財險原本累積虧損比率高達 91.41%，但因為在 2016 年 7 月以增資方式引進阿里巴巴旗下螞蟻金服，投資國泰財產保險 8.32 億元人民幣，累積虧損比率因增資而降低到 28.47%，但國泰產險的持股也降到了 49%，失去控制權。

至於富邦產險，統計至去年 6 月底，累積虧損比率達 77.62%，7 年來已累虧逾 30 億元。

習近平今日宣布，中國將採取大幅開放市場准入，在金融業方面，去年年底宣佈的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施，要確保落實；同時要加快保險行業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域。

所謂「去年年底宣佈的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施」，是指將放寬銀行、證券及保險等金融業的外資持股上限，其中，保險業利多是：外資投資設立壽險公司，3 年後外資持股比例放寬至 51%，5 年後不受限制。