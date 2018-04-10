FF美國工廠内部照片曝光 仍在拆除改造舊廠房

近日獨家獲得的FF美國工廠内景照片顯示，這家電動車初創公司的工廠建設仍處在初期階段，FF方面對《一線》表示，5月份一些設備會陸續搬入工廠并進行裝配，該公司還維持2018年底前交付第一批新車的時間表不變。

FF于2017年8月租下位于美國加州漢福德市的一處舊輪胎工廠，占地面積約100萬平方尺(約9.3萬平方米)，該工廠于當年11月正式開始進入開工建設階段，先後經曆了廠區規劃、許可證申請等工作。

從騰訊《一線》獨家獲得的工廠現階段建設照片來看，目前該工廠仍在根據此前的建設規劃，進行初步的室内結構重新建設。

從照片中能夠看到，幾輛大型工程機械車正在將工廠内部的二層平台完全拆除，另有工人在升降機上，進行室内基礎設備的安裝調試工作。

自從去年1月份在拉斯維加斯CES展上高調亮相并對外發布首款電動車FF91後，FF便陷入資金困境一蹶不振，包括負責車輛采購、自動駕駛感應器技術主管、底盤高級工程經理等重要人員相繼離職。

随後，樂視整體資金危機全面爆發，FF主要投資人賈躍亭2017年7月赴美國，開始擔任FF的首席網絡生態官(Chief Internet Ecosystem Officer)，并親自負責FF的融資和造車業務。

2018年1月的CES展上，FF的首款電動車FF91再次公開亮相，但這一次卻是以一種低調的方式出現，在展會期間，FF未舉辦任何公開活動，隻邀請了部分媒體和投資人進行試駕，騰訊《一線》作為受邀媒體之一參與了此次試駕，但與一年前發布的FF91概念車相比，車輛本身給人感覺差别并不大。

2018年2月初，賈躍亭在FF第一屆全球供應商大會上宣布，FF獲得15億美元融資，基本滿足上市之前的融資需求，并承諾在2018年底前交付第一批量産車。目前，FF方面仍未對外公布投資人身份。

騰訊《一線》此前獨家獲得的一份FF項目内部文件顯示，FF91計劃售價為12萬美元。按照FF此前的計劃，第一批量産車將在2019年年底交付，FF方面9日對騰訊《一線》确認，這一時間表目前沒有任何改變。

來源： 騰訊《一線》

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)