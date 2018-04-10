巴克萊：螞蟻金服估值提升至1550億美元

北京時間10日午間消息 近日，全球知名投行巴克萊發布了公司更新報告(company update report)稱，鑒于螞蟻金服多樣化的支付交易服務和快速增長的線下支付用戶數，將其估值從1060億美元提升至1550億美元。

巴克萊報告指出，螞蟻金服正在持續獲取支付市場份額。2017年3月，支付寶的線下交易量同比激增了7倍，而2017年下半年則保持了這樣的增長勢頭。此外，根據QuestMobile數據，支付寶應用的排名從6個月前的第7位在2017年12月躍升至第3位。而巴克萊根據模型預測，截至2021年底，螞蟻的總用戶數達到9億。

巴克萊認為，螞蟻金服的強勁增長趨勢伴随着中國移動支付市場的發展。數據顯示，第三方在線支付市場在3Q17維持強勁增長勢頭，總體TPV(手機+PC)同比增長86%達到39萬億元。其中，移動端TPV同比增長100%達到31.6萬億元，占總TPV的81%。

巴克萊分析，螞蟻金服所提供的多元化的支付場景是其保持增長的重要原因之一。目前，螞蟻的支付服務涵蓋13種不同的消費場景，包括網上購物，線下零售，遊戲，家庭日用，餐飲，轉賬，社會福利，信貸，金融服務，移動充值，校園，交通和醫療。值得一提的是，除了在電子商務支付領域絕對領先，已經有2億用戶使用支付寶的交通，社會福利和民政管理服務。

除了國内市場的快速增長之外，全球化也被認為是螞蟻金服推動長期增長的重要方式。據了解，螞蟻金服通過投資和與當地合作夥伴合作的方式在海外拓展業務。目前已經打通了全球200多個金融機構的資金網絡，并在40個國家和地區為中國遊客提供支付服務，同時也通過投資和技術賦能在包括菲律賓、印尼、泰國等7個“一帶一路”沿線國家和地區打造本地錢包。在“全球買、全球賣、全球匯”的國際化目标促進下，螞蟻計劃在未來5到10年為全球20億消費者提供服務。

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