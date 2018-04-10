這3大風險帶來利多 黃金或突破1340美元關口

FX168 財經網報導，日內來看，3 大風險事件將對黃金帶來利多：

1) 敘利亞「化武攻擊」疑雲再起，關注美國是否會採取相關行動。

2) FBI 突擊川普律師科恩辦公室，這令市場謹慎情緒再起。

3) 中國國家主席習近平週二在博鰲論壇發表講話，市場將以尋覓有關貿易問題的線索。

風險事件之一：敘利亞化武攻擊疑雲再起

當地時間 7 日，敘利亞反對派武裝控制的東古塔地區杜馬市遭到疑似毒氣襲擊，導致 70 餘人喪生。敘利亞反對派、美國、英國等第一時間指責敘政府軍使用化學武器襲擊無辜平民。但敘利亞堅決否認，並指責西方和敘反對派造謠，目的是保護被圍困的恐怖分子。

美國總統川普點名批評普丁。川普 8 日發 twitter 稱：「敘利亞發生了瘋狂的化學武器襲擊，包括婦女和兒童在內，有很多人傷亡…… 俄總統普丁，俄羅斯和伊朗因支持巴沙爾而負有責任。一定會付出大的代價。應立刻解除對該地區的封鎖，以便進行醫療救助和核查。在沒有任何原因的情況下又發生了一起人道主義災難。」

川普週一在內閣會議上表示，對於敘利亞毒氣襲擊事件，將在 24-48 小時之內做出決定是否對敘利亞進行軍事打擊。據最新消息，美國國務院確認了敘利亞政府軍所在地區發生了化學武器襲擊事件。

美國駐聯合國大使海莉也表示，希望聯合國安理會在週二 (10) 為美國請求對敘利亞問題展開調查的草案進行投票，無論聯合國安理會是否採取行動，美國將回應敘利亞化武襲擊事件。

2017 年 4 月 4 日，敘利亞西北部曾一座小鎮發生化學武器襲擊事件，川普在第二天便下令向敘利亞境內一座軍用機場發射了 59 枚導彈，稱是對敘利亞政府發動化學武器襲擊的報復。

若此次美國再次採取強硬的措施，市場避險情緒恐將被點燃，黃金將是大利多。

風險事件之二：「通俄門」再爆猛料

美國聯邦調查局 (FBI)9 日突擊搜查了川普私人律師科恩 (Michael Cohen) 的辦公室、家以及其在曼哈頓酒店的房間。據悉，此次調查行動是由美國特別檢察官穆勒授意，調查內容涉及多個方面，相關電子郵件、稅務檔和業務記錄等資料均被收繳。

這已不是科恩第一次接受調查，美國國會調查人員去年就科恩與俄羅斯關係對其進行過質詢，其中包括他提議在莫斯科修建一座川普大廈，但科恩否認與俄羅斯有任何勾結。

川普砲轟 FBI，指對律師科恩的搜索行為是不光彩的行動，這完全是一次政治迫害行為，特別檢察官穆勒的團隊是一群有偏見的人。

此外，川普還在白宮對記者說，科恩是個「好人」，願為他辯護，川普還譴責由特別檢察官羅穆勒組織的調查是「對國家的攻擊」。

「通俄門」事件一直都是潛在「炸彈」，能否會對市場產生實質性影響還得關注接下來的發展。不過，通俄門時不時曝出一點猛料對黃金多頭短期來說是非常利多的。

風險事件之三：中國國家主席習近平發表講話

市場聚焦中國國家主席習近平週二 (10 日) 在博鰲論壇發表的講話。這將是習近平首次對關稅爭端作出回應，投資者擔心他的態度對整體金融市場可能產生的影響。

全球市場上周受到中美貿易戰的衝擊。Think Markets 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，如果習近平講話傳達出貿易緊張局勢沒有緩和的訊息，金價會大幅上漲。

所幸，習近平今早的演講釋放出一些善意，有助緩和中美貿易戰氛圍。習近平宣布了採取 4 大重點開放措施，包括：1) 大幅開放市場准入，特別是金融業。2) 創造更有吸引力的投資環境。3) 加強智慧財產權保護，重新組建國家知慧財產權局，加大執法力度，並呼籲外國政府加強對中國智慧財產權的保護。4) 主動擴大進口。

其中第 3 和第 4 點直接回應了美國的貿易戰訴求，川普指責美中國貿易逆差太大，對美國不公平；之後又展開「301 調查」，報復中國竊取美國商業機密，尤其是高科技技術。

Aslam 指出，目前來看，黃金正在 1330 美元關口上方繼續走堅，貿易戰的疑雲揮之不去，而習近平的講話將為中美貿易關係接下來的走向提供一定的指引。

美國時間周一 (9 日) 金價自開盤一路下挫，跌至 1326.70 低位後強勁反彈，受美元回落影響，歐美盤中一度衝高至 1337.92 美元。周二 (10) 日亞洲交易時段，國際現貨黃金在隔夜的大幅拉高後高位持穩，目前金價已經站穩在 50 日均線上方，逼近 1340 美元關口。

Aslam 表示，黃金支撐位在 1307 美元，阻力位在 1348 美元，需突破這個區間，才能看出新的走勢。