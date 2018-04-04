40年黃金市場老兵：若全球貿易戰爆發 金價將飆5年新高

有 40 年黃金市場從業經驗的老兵、Sprott U.S. Holdings Inc. 首席執行長 Rick Rule 表示，如果全球貿易戰爆發，金價將飆升至 5 年來的最高水準。

據彭博社報導，Rule 表示，隨著日益加劇的貿易緊張促使投資者轉向避險資產，以及 30 年期債券牛市即將結束，金價在 2018 年可能會達到每盎司 1400 美元。

中國財政部 4 月 1 日深夜發佈通告，對原產於美國的 7 類 128 項進口商品中止關稅減讓義務，反制 3 月 8 日川普提出的 232 措施。川普政府也將在本周公佈向中國商品徵收關稅的具體清單。

專家指出，一旦爆發貿易戰，可能會影響對美國資產的需求，就像預算赤字膨脹會令美元脆弱那樣。

Rule 於 3 月 29 日接受採訪時說：「在我參與黃金市場的 40 年中，黃金價格最重要的決定因素是國際市場對美元的信心。」

今年第 1 季，彭博美元即期指數 (Bloomberg Dollar Spot Index) 下挫 3%，為連續第 5 個下滑。

Rule 表示，美國似乎註定要進行一場「零和貿易戰爭」，這讓世界上所有人都感到不快，包括美國在內，這場沒有贏家的貿易戰肯定會引起一些擔憂。

Rule 指出，美國聯邦、州和地方債務總額，相對於經濟中儲蓄和投資的水準，將導致外界對美元長期購買力的擔憂，尤其是考慮到目前的低收益率。

他，亞洲地區的收入和儲蓄不斷增加，可能也會導致更多的黃金需求。亞洲地區通常偏愛黃金購買。

因股市遭到拋售，金價周一 (2 日) 大幅跳升，自 1330 美元下方一度漲至 1345 美元附近。周二 (3 日) 亞市盤中金價交投於 1340 美元附近。金價今年第 1 季錄得連續第 3 個單季上漲，為 2011 年以來最長紀錄。