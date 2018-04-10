習近平言論緩解貿易戰疑慮 金價持平

中國國家主席習近平表示，將擴大對外開放，推動貿易、投資自由化，維護多邊貿易體制；消息一出，緩解了市場對美中貿易戰的疑慮，週二 (10 日) 金價持平。

根據 Investing.com 報導，美東時間週二凌晨 4 點 53 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格為每盎司 1,339.50 美元。

美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 為 89.53，變化不大。

習近平週二於博鰲亞洲論壇年會指出，中國將大幅放寬市場准入，擴大進口，創造更具吸引力的投資環境，並強化智慧財產權保護。

習近平說，中國不以追求貿易順差為目標，今年會「相當幅度地」降低汽車進口關稅，也將降低部分其他產品進口關稅

習近平強調，對外開放「宜早不宜遲，宜快不宜慢。」

美國總統川普先前宣布，要對價值逾 500 億美元的中國產品，課徵懲罰性關稅，並打算「加碼」1,000 億美元；中國也放話反擊，稱將不惜代價，對抗到底；不過，在習近平發表上述言論後，貿易戰情勢明顯趨緩，亞股走揚、美股期指上漲。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨下跌 0.21%，至每盎司 16.495 美元；鉑金期貨下跌 0.2%，至 937.50 美元。

銅期貨上漲 0.62%，至每磅 3.096 美元。