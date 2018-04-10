國巨營收創高撐腰 股價越過550元 市值進逼2000億元

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 昨 (9) 日公布 3 月營收，跳增到 42.71 億元，創下歷史新高，月增率 32.8%，年增率更達 80.1%，今股價先蹲後跳，早盤在平盤上震盪，中場過後買盤啟動，盤中最高來到 559 元，不僅突破 550 元關卡，也再創下歷史新高，市值最高來到 1956 億元，直逼 2000 億元大關。

國巨 3 月營收為 42.71 億元，創下歷史新高，月增率 32.8%，年增率更達 80.1%，累計首季營收 110.25 億元，也突破 100 億元大關，年增率亦達 61.7%，同樣創下單季新高。

國巨表示，展望後續營運動能，國巨表示受惠於高單價車用電子及工規產品出貨比重提升、高端客戶需求持續成長、利基型產品擴產效益顯現、高效能運算主機及高階智慧型手機拉貨暢旺，產品組合持續優化，樂觀看待營運可望續創佳績。

國巨近期股價持續沿著 5 日線上攻，儘管偶有跌破，但多能在 1-2 天內就重新站回，法人指出，就目前來看，國巨只要能維持 5 日線的走勢不墜，多方控盤的態勢仍不會有所改變。

如果投資人如果仍看好國巨後續走勢有機會持穩向上，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如國巨麥證 7A 購 01(073796-TW)、國巨永豐 79 購 03(075381-TW))、國巨統一 7A 購 04(075812-TW) 等。