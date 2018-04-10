台積電3月營收1036.9億元創新高 首站上千億關卡 Q1季減10.6%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(10)日公告 3 月營收，達 1036.97 億元，首度衝過千億元大關，月增 60.4%，年增 20.8%，也創下歷史單月新高紀錄，第 1 季營收 2480.79 億元，較第 4 季下滑 10.6%，達陣原先法說預期，較去年同期成長 6.1%。

台積電第 1 季受通訊晶片淡季影響，營收預估達 84-85 億美元，季減幅約 7.7-8.8%，若以台積電第 1 季新台幣兌美元的匯率假設計算，季營收約落在 2486-2516 億元，季減幅 1 成左右，從台積電今日公告結果來看，整體營收表現符合法說與市場預期。

台積電 2 月受到工作天數不足影響，營收創近 10 個月低點，不過市場看好，依照財測預估，3 月營收動能將強勁彈升，並可望衝破千億元，也代表虛擬貨幣晶片需求持穩向上，支撐台積電營收表現。

台積電今年展望仍看俏，董事長張忠謀指出，今年人工智慧應用面擴散，台積電已掌握虛擬貨幣商機，全年營收以美元計算，可望較去年成長 10-15%，以台幣來看，今年營收破兆可期。

台積電今年上下半年營收，分別可較去年同期成長 15% 與 10%，目前第 1 季營收年增率約 6.1%，以此來看，法人估第 2 季營收可望約與第 1 季持平到小幅下滑，不過也有市場聲音指出，營收仍可較第 1 季成長。

除虛擬貨幣外，台積電今年包含車用、物聯網與高速運算平台，營收都可望較去年成長，而手機通訊相關，由於產品開始進入高原成熟期，包含蘋果與非蘋手機廠商，新品成長動能皆相對受限，因此台積電今年對通訊晶片的看法相對保守