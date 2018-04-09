國巨3月營收衝破40億元 首季營收首破百億大關 月與季同創高

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 公布 3 月及首季營收，其中 3 月營收為 42.71 億元，創下歷史新高，月增率 32.8%，年增率更達 80.1%，累計首季營收 110.25 億元，一舉突破 100 億元及 110 億元大關，年增率更達 61.7%，同創單季新高。

國巨旗下電感廠奇力新 (2456-TW) 也公布 3 月及首季營收，3 月營收 11.53 億元，月增率 47.7%，年增率 13.3%；首季營收 30.07 億元，年增率 9.2%。

國巨表示，由於客戶端需求持續成長、利基型產品擴產效益逐步顯現，3 月單月營收再創歷史新高紀錄。就區域表現來看，包括大中華地區、亞太其他地區、歐洲地區及北美地區出貨均較 2 月增加；就終端客戶而言，車用電子、工業用產品、手機通訊、經銷商通路、EMS、電腦相關產品及消費性電子產品等也均較 2 月成長。

展望後續營運動能，國巨表示，受惠於高單價車用電子及工規產品出貨比重提升、高端客戶需求持續成長、利基型產品擴產效益顯現、高效能運算主機及高階智慧型手機拉貨暢旺，產品組合持續優化，樂觀看待營運可望續創佳績。

奇力新表示，就個別公司營收來看，奇力新母公司 3 月營收為 5.37 億，月增率 81.6%，年增率 12.5，主要是因 2 月訂單遞延出貨，加上積層類、大小尺寸 Molding 類及繞線型功率電感產品出貨持續暢旺。

旺詮 3 月營收也以 4.38 億元創下歷史新高，月增率 39.4%，年增率 20.2%，主要是客戶提前備貨，加上金屬板新產能開出。飛磁 3 月營收 1.77 億元，月增 3.9%，年增率 1.3%，主要是因中國區客戶招工不利拉貨不如預期，同時飛磁中國工廠也因人力問題產出不足，無法隨訂單成長。

展望後市，奇力新表示，包括奇力新、旺詮及飛磁等 3 家公司，光是 3 月新接的訂單金額已達 20 億元，創下歷史新高紀錄，將有利於後續出貨動能。