台股開跌翻紅新台幣早盤升值並觸29.186

台股開跌後翻紅，新台幣兌美元今（10）日早盤也止貶回升，但在市場觀望美國經濟數據表現及美國聯準會（Fed）將公布上次會議記錄，新台幣升幅有限，目前最高來到 29.186 元、升值 2.3 分，而高低價差也僅 2.4 分。

美股走高，道瓊工業指數上揚 46.34 點或 0.19%，以 23979.10 點作收；標準普爾指數小漲 8.69 點或 0.33%，收在 2613.16 點；那斯達克指數漲 35.23 點或 0.51%，收 6950.34 點。台股今日開盤跌 7.89 點，加權股價指數以 10885.64 點開出，目前翻紅上漲 10 餘點。

國際匯市部分，韓元偏弱目前來到 1071.5 韓元兌 1 美元，日圓回升至 106.71 日圓兌 1 美元價位，而人民幣兌美元中間價來到 6.3071 元，較前一交易日中間價升值 43 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，新台幣兌美元今日早盤以 29.209 元平盤開出後，在台股開跌及韓元走弱下，新台幣一度拉回至 29.21 元、小貶 0.1 分，但隨著台股翻揚，新台幣也止貶回升，並觸及 29.186 元、升值 2.3 分，但在市場靜待美經濟數據公布及聯準會的會議記錄公開下，新台幣升幅有限，目前來到 29.196 元，而高低價差也僅 2.4 分。

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