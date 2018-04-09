美國宣布新一輪制裁後 俄羅斯遭遇股匯雙殺

摘要：美國 6 日宣布對俄羅斯一些個人和實體實施制裁，受此影響，俄羅斯 rts 指數跌超 11%，Moex 跌超 9%，盧布兌美元下跌 2.6%，創 2016 年 6 月以來最大跌幅；俄鋁今日在港股下跌逾 50%。

最新數據顯示，俄羅斯 rts 指數擴大跌幅，跌超 11%，Moex 指數跌超 9%。俄羅斯盧布兌美元跌 2.75% 至 59.58，創 2016 年 6 月以來最大跌幅。

今日，俄鋁（00486）在港股跌幅達 50.43%，收盤 2.300 港元，最低一度跌至 2.260 港元。

新華社莫斯科 4 月 6 日報導，美國財政部 6 日宣布對俄羅斯一些個人和實體實施制裁，將對 7 名俄羅斯商業領導人及其擁有或控制的 12 家企業、17 名俄羅斯高級官員、一家俄羅斯國有武器進出口企業及其下屬銀行實施制裁。

俄羅斯外交部 6 日晚發表聲明說，美國以制裁手段清除海外市場的競爭對手，實際把自己變成市場經濟和自由公平競爭的敵人。聲明稱，美國自 2011 年以來對俄實施數輪制裁，不但沒有取得任何成果，也傷害了在與被制裁俄羅斯企業有往來的美國企業供職的美國民眾，給自己帶來損失。

俄外交部說，美國不惜使用任何手段保障其全球霸權，其中包括向那些與美國的北約盟國們立場不一致、發出自己聲音的國家施壓。

而針對美國此前驅逐 35 名俄外交官並關閉幾處屬俄外交財產的使領館設施，俄外交部表示，美國強行沒收俄羅斯外交財產不僅嚴重違反國際法，同時證明財產所有權對美國人而言只是一句空話。

『新聞來源／華爾街見聞』