中壽Q1純益年增逾百倍 股價跳空飛越10日線、月線

中國人壽 (2823-TW) 今 (2018) 年第一季獲利大放異彩，稅後純益達 36.78 億元，年成長高達 104 倍，每股稅後純益 (EPS) 已達 0.97 元。其中，傳統外幣保單新契約保費 (FYP) 成長 101%。受此激勵，中壽股價今 (10) 日跳空開高，一開盤就收復 10 日線、月線，早盤最高漲到 30.65 元，漲幅超過 1%。

中壽第一季新契約保費收入新台幣 306 億元，總保費收入 658 億元，分別較去年同期成長 43% 及 31%，稅後純益達 36.78 億元，較去年同期 0.35 億元大幅成長，年增 104 倍，每股稅後純益為 0.97 元，未適用外匯準備金機制每股稅後純益為 0.83 元。

中壽第一季表現亮眼，主要是因新台幣第一季波動較去年同期相對穩定，在沒有強大匯損壓力下，利息收入成長及投資績效表現良好。

中壽第一季總保費收入 658 億元，較去年同期 500 億元成長 31%，其中新契約保費達 306 億元，較去年同期成長 43%；主要是因為積極推動傳統外幣商品，傳統型外幣商品新契約保費也達 126 億元，整體傳統型外幣新契約保費較去年同期成長 101%。

中壽表示，1 月推動目標到期投資型商品策略成功，也同步推升新契約保費，預計於 7 月再推出第二檔目標到期投資型商品，延續銷售動能。此外，中壽今年度續期保費達 352 億元，相較去年同期也成長 23%，顯現近年中國人壽商品策略轉向銷售價值型保單奏效。

中壽統計至去年度，資本適足率為 350% 的高水準，居大型保險公司之冠，展現健全資本結構及雄厚的清償能力。

中壽今年將維持擴大經營、強化體質目標，今年 2 月獲准取得德國安聯集團在台子公司分割部分傳統型保單及其附加附約保單業務，預計 5 月底前完成交割，屆時中壽將新增 4.4 萬新保戶。

若投資人看好中壽後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：中壽群益 78 購 01 (073352-TW)、中壽統一 77 購 01 (071752-TW)、中壽麥證 77 購 01 (072641-TW) 等。