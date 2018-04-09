鮮活新客戶導入奏功 首季營收7億元年增12%

鮮活果汁 (1256-TW) 今 (9) 日公布 3 月營收為 2.95 億元，月增 2.12 倍，年增 49.5%，累計今年首季營收 7 億元，季增 36.72%，年增 12.59%，公司指出，今年首季陸續有新客戶導入，推升首季營收走揚且稼動率走高。

鮮活主管表示，3 月營收較去年同期成長 49.5%，主要係因去年第 1 季為因應原物料上漲而進行調漲價格動作，致下游客戶提前於 2 月份拉貨，因此影響去年 3 月出貨表現，在去年同期基期較低的情況下，形成今年 3 月合併營收大幅成長情形。

而今年首季單季合併營收來看，鮮活今年第 1 季合併營收年增率仍達 12.59%，維持穩健成長表現，主要來自於華南與華北地區持續有新客戶引進，帶動廣東與天津兩廠的稼動率較去年提升。此外，第 1 季雖是中國手搖茶產業傳統淡季，然公司致力於開發如「新寒天晶球」口感添加物與糖漿等受季節因素影響較低的新品，在占整體營收比重持續拉升下，也明顯降低淡季對公司營運所造成的影響。

鮮活果汁去年全年營收 29.17 億元，年增 8.88%，毛利率 29.92%，年增 0.61 個百分點，稅後純益達 2.87 億元，年增 26.42%，每股純益為 10.01 元。