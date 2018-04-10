馬雲新歡 商湯科技C輪融資47億 阿里巴巴領投

香港首家初創「獨角獸」商湯科技 (SenseTime Co.) 昨 (9) 日宣布完成 6 億美元 (約 47 億港元) 的 C 輪融資，最新估值有傳為 45 億美元 (約 351 億港元)，成為全球最具價值的人工智能平台公司。

這次融資由阿里巴巴集團 (BABA-US) 領投，新加坡主權基金淡馬錫及蘇寧易購等跟投，預計可為商湯的人工智能平台提供擴充動力，加速人工智能技術落地及開拓更多生意機會。商湯科技共同創辦人及行政總裁徐立表示，融資可令公司在加快與本地及海外生意伙伴在全球業務發展下取得最大優勢。

香港天使投資脈絡主席譚偉豪博士接受香港《明報》電話訪問時表示，商湯科技的成功，正反映香港科研成果轉化成商業應用是可以很快地成為很大的「獨角獸」，同時顯示出香港在科研發展的速度並不輸深圳。他認為商湯有頗大的機會來港上市，即使有傳其市盈率不高，但其業務主要以美元作交易，加上海外上市可避免在內地重新審核的步驟。

香港創業及私募投資協會研究小組主席謝迪洋指出，不同交易所都會主動邀請表現良好的公司上市，想上市的私人公司需考慮投資者的所在地、當地的股權分佈、市場有沒有足夠專才及後續融資的渠道。他續稱，現在正是對人工智能公司的最新一波投資，中國本地交易所對這類公司抱歡迎態度，香港需要在吸引相關專才及提供適當的後續融資渠道兩方面着手以提高競爭力。

商湯科技在人臉及圖像辨識、無人駕駛、醫療影像、機械人控制及深度學習平台優化技術等技術聞名。今年 3 月宣布與上海儀電汽車集團、上海臨港集團等數家大型國企簽定戰略合作計劃，照 2017 年與上海市簽定的合作協議與各國企在智能城市、交通等方面合作；年初與美國麻省理工學院聯手合作研究人類及機械人工智能技術。

商湯科技亦於 2017 年宣布完成 4.1 億美元的 B 輪融資，創下全球人工智能領域單輪融資最高紀錄。