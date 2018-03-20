估值高、融資高、風險高 警惕「三高獨角獸」

人類日常生活要防「三高」(高血壓，高血糖，高血脂)，「獨角獸」回歸 A 股上市為時不遠，投資人也要提防其致命的「三高」(估值高、融資金額高、風險高) 現象。

證券時報網報導，BATJ(百度、阿里巴巴、騰訊、京東）回歸，吸納「獨角獸」企業在 A 股掛牌已成大勢所趨。但對於「獨角獸」企業而言，其所隱藏的「三高」現象，投資者卻不能不引起足夠的重視。

一、估值高

「獨角獸」企業由於屬於新經濟企業，其估值顯然不能採取傳統上市公司的估值方法進行估值。而且，由於「獨角獸」企業主要涉及生物科技、雲計算、人工智慧、高端製造以及互聯網行業，其享受的估值水準普遍較高。

另一方面，基於市場對「獨角獸」企業的熱切期盼，「獨角獸」企業在 A 股掛牌後受到市場的追捧將是意料之中的。而市場資金的追捧，無形中會進一步推高其估值。

二、融資金額高

「獨角獸」企業一般為其所在行業的翹楚，發行股份或 CDR 融資，不僅估值會較高，還會表現為融資金額高。據測算，如果 BATJ 發行相當於其當前股本 5% 的 CDR，預計 A 股二級市場將需要 3730 億元人民幣資金來承接，這無疑是一個「天文數字」。

而且，考慮到「獨角獸」企業超過百家，一旦其陸續上市，對市場資金面將形成一定的壓力。

三、風險高

主要表現在 2 個方面。

(1) 「獨角獸」企業許多還處於燒錢階段，雖然新經濟企業也意味著新的機會，但新經濟企業並非成功的代名詞，新經濟企業同樣有失敗的風險。

(2) 基於 A 股市場的投機性，「獨角獸」企業掛牌後肯定會遭到市場資金的炒作，背後的投機性風險是不言而喻的。特別是，如果「獨角獸」企業上演「中國石油」式的故事，在股價炒高後由於得不到基本面的支撐持續下跌，這種風險將更加凸顯。因此，投資「獨角獸」企業，投資者須做好風險防範。

根據胡潤研究院和天風證券的資料，截至 2017 年底，中國估值超 10 億美元的「獨角獸」企業數量已達 120 家，整體估值超 3 兆元人民幣。

