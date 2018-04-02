藥明康A股IPO審批通過 中國生物醫藥「獨角獸」加速崛起

新華社報導，中國近期陸續發布的股票市場上市新規，為生物醫藥「獨角獸」注入強勁成長能量。3 月底，中國最大醫藥研發外包企業藥明康得 A 股 IPO 申請成功審批通過。根據招股說明書，藥明康得計畫公開發行不超過 1.04 億股，募集資金約 57 億元人民幣 (下同)。



中國證監會公布最新意見也提出，同意「互聯網、大資料、雲計算、人工智慧、軟體和積體電路、高端裝備製造、生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業」的創新企業，開展「境內發行股票或存托憑證試點」。



上海「張江藥谷」負責人樓琦在近期舉行的張江生命科學沙龍上表示，「一系列利好信號的釋放，驗證專業機構的判斷——2018 年是生物醫藥行業的大年。」



樓琦表示，去年全年張江生物醫藥工業產值年比增長 30%。今年初，「張江藥谷」對園區內發展潛力較好、估值在 5 億元以上的企業進行整理。結果令人興奮：包括複宏漢霖等獨角獸核准「獨角獸」企業達 60 家。



在參與沙龍的專家看來，生物醫藥「獨角獸」的崛起，既受惠「健康中國」戰略的推動，也得益於制度環境的完善。



上海藥品審評核查中心副主任張華說，生物醫藥是「高投入、高回報」行業，更是受政府「高度監管」的行業。近年來，中國在上海等地率先試點藥品上市許可人制度和醫療器械註冊人制度，創新型藥企只需「輕裝上陣」搞研發，而將製造環節委託給有資質的企業代工，從而大大加快創新產品上市步伐。



從張江的情況看，中國的生物醫藥「獨角獸」已全面覆蓋腫瘤免疫治療、細胞／基因治療、創新醫療器械、下一代基因測序等前瞻性領域。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』