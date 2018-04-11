比特幣暴漲暴跌，金融監管與科技發展須雙管齊下

比特幣近期的暴漲暴跌，應驗了「幣圈一天，人間一年」的行內話，加上 ICO、區塊鏈、P2P 成了最夯趨勢，都考驗台灣在數位金融（FinTech）產業的市場開放性。中央銀行總裁楊金龍先前表示，除了比特幣投資人必須注意交易風險外，央行也已建議法務部將比特幣交易所的買賣，列入洗錢防制規範當中，顯見如今在廣義的 FinTech 場域中，「金融監管」與「科技發展」必須雙管齊下。

BlockEx 亞太區執行董事鄒昌翰指出，現在台灣很大的發展機會是，如果能成為亞洲第一個針對 ICO 交易市場，提出監管條例的國家，不僅能保障發行者與投資者雙方，更可以吸引更多外資與新創團隊進駐。不過，鄒昌翰形容，「新加坡是亞洲各國政府中最積極的，官員每一天都在跟新創團隊開會，詢問他們真正的需求為何？而新創團隊要什麼，政府都盡量提供。」

投入多國幣別 P2P 跨國匯款媒合平台的 CherryPay，就曾經參加新加坡 Startupbootcamp 三個月的培育。針對政府法規監管，CherryPay 執行長湯化德舉例說，CherryPay 下一個階段將做中小企業的生意，所以匯款金額會擴大，而台灣法規規定企業匯 50 萬以上的金額須申報與洗錢相關的審查，都要受到央行的監理！如今在沙盒法案上路後，CherryPay 就會考慮，是否向政府申請進入監理沙盒。

至於 FundPark 的 P2B（peer to business）商業模式，連接了資金方與中小企業，可以想像為一個「線上提款機」，中小企業在平台上提交訂單與應收賬款等所需資料後，即可收到資金。來自香港的 FundPark 執行長孫慧來形容，「我發現台灣有些銀行特別保守，比監理機構的官員還保守。他們或許對金融科技有興趣，卻不敢行動！比如有些銀行行員希望 FundPark 發展兩三年，累積一些貿易紀錄後再來跟他們談；可是三年後，誰也不知道這個世界會變成什麼樣？」

立法委員許毓仁表示，台灣的願景應該是「FinTech 之島」，不應該只把眼光放在台灣，未來的世界是「去地緣化」的，台灣要更有想像力。許毓仁強調，發展 FinTech 有三大關鍵！第一是人才，台灣要吸引國內外人才來台灣就業與創業；第二是基金，透過區塊鏈、加密貨幣的應用，讓台灣在各個領域的競爭中保有一席之地；第三是市場，不只聚焦台灣市場，而是著眼國際。

許毓仁、鄒昌翰、孫慧來以及湯化德等跨國新創圈領導人物都將在 4 月 25 日於政大商學院玉山國際廳舉辦的第二屆「Hit FinTech」數位金融科技產業高峰會，發表對台灣 FinTech 產業動態的獨到觀點。

本屆「Hit FinTech」峰會由國家發展委員會擔任指導單位，政治大學金融科技研究中心、亞洲．矽谷計畫執行中心、KNOWING 新聞共同主辦，海內外超過 30 位產官學研領袖，包括國家發展委員會主任委員陳美伶、政治大學副校長暨金融科技研究中心主任王儷玲、金融監督管理委員會副主任委員鄭貞茂、IBM 全球企業諮詢服務事業群合夥人吳建宏、新加坡 Singapore Fintech Association 執行委員暨 JEDTrade 執行長黃美玲、貝萊德集團 (BlackRock) 董事總經理暨台灣貝萊德投信董事長 Leo Seewald、台新金控資訊長孫一仕、元大金控數位金融事業處執行長吳杰、Facebook 大中華區行銷顧問總監徐信平、理慈國際科技法律事務所共同創辦人蔡玉玲、香港立法會議員（資訊科技界）莫乃光、立法委員姚文智、立法委員余宛如、矽谷橡子園創投原始創辦人林富元、諦諾科技執行長劉晉良、香港 Standard Kepler 首席顧問鄧進一、政治大學資訊科學系特聘教授暨金融科技研究中心副主任陳恭、政大副研發長蔡子傑、Maicoin 總經理張軒豪、共識科技執行長宋倬榮、亞洲 · 矽谷計畫執行中心顧問卓瑩鎗、台灣三星電子三星支付總監邱淑鈴、騰訊國際業務部台灣區協理林芳璟、美商中經合創投合夥人陳儀雪、國際趨勢專家 Ross Feingold、KNOWING 新聞創辦人暨總編輯楊方儒等，都將齊聚一堂，發表台灣 FinTech 產業發展的前瞻想法與作法，活動內容精彩可期，期待您能撥冗出席大會共襄盛舉。

議程與報名資訊，請上活動官網：https://www.accupass.com/event/1803150257291854525970