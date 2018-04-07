比特幣暴跌 索羅斯要抄底了？！

摘要：媒體稱，索羅斯家族基金計劃交易加密貨幣，還未下注。今年 1 月，索羅斯旗下對沖基金據稱斥 1 億美元購買涉區塊鏈業務電商的股票。索羅斯本人 1 月說加密貨幣有泡沫屬性，但未預計會徹底崩盤。

人恐懼時我貪婪，索羅斯可能要在加密貨幣上踐行一次。

彭博社援引知情者消息稱，260 億美元資產的索羅斯家族基金計劃交易數字資產，負責其全球宏觀交易的基金經理 Adam Fisher 過去幾個月已經獲得交易加密貨幣的內部批准，「但他還沒有下注。」

索羅斯家族基金的發言人拒絕就上述消息置評。華爾街見聞注意到，今年年初還傳出索羅斯旗下對沖基金 Quantum Fund 投資進軍區塊鏈技術電商 Overstock.com 的消息。

1 月 Overstock 遞交美國證監會的文件顯示，有投資者購買了該公司價值 1 億美元的股票。此後 Overstock 的 CEO Patrick Byrne 向媒體透露，這位投資者就是 Quantum Fund。

Byrne 表示，他預計將有 2000 萬美元用於資助區塊鏈產權合資公司 DeSoto Inc，剩餘資金用於投資接受比特幣支付的 Overstock 旗艦電商平台和其他區塊鏈企業。

1 月下旬，索羅斯還曾說加密貨幣是泡沫，但他並未像一些分析師認為會面臨徹底的崩盤。



華爾街見聞今年 1 月文章提到，索羅斯當月表示，加密貨幣並非穩定的儲值工具，高波動性令其無法成為貨幣，這令數字加密貨幣展現典型的泡沫屬性。他說：

「通常某類東西的價格走出這種曲線時，最終都會伴隨大幅崩盤。但這一次，只要全球獨裁的情況還在加劇，結局可能不同，因此那些國家的統治者們將比特幣看作擁有海外資產的渠道。」

索羅斯當時認為，比特幣可能不太會一下子跌到谷底，而是形成相對平緩的頂部位，他也更看好比特幣底層技術區塊鏈的應用。

而自索羅斯發表上述評論以來，比特幣價格已經跌超 40%。今年第一季比特幣市價腰斬，市值蒸發逾 1200 億美元，當季成為比特幣和全體加密貨幣表現最差的一個季度。

不過，華爾街見聞文章也提到，有人從技術角度分析稱，比特幣的狀況其實沒那麼糟。比如福布斯專欄作家 Frank Holmes 稱，就和美國股市等金融資產一樣，在經歷了大跌之後，比特幣必然會有強勁的復甦。

傳出索羅斯家族基金計劃進場的消息後，比特幣曾短線回漲 30 多美元，但總體震盪下行之勢未改。截至發文，Bitstamp 交易平台的比特幣交易價還處在 6700 美元下方，最近 24 小時跌超 3%。

『新聞來源／華爾街見聞』