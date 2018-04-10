美銀美林：比特幣泡沫已破 將持續崩跌

去年底直逼 2 萬美元的比特幣價格，台北時間 9 日晚間又見猛烈下跌，報價摔至 6700 美元附近，較高峰期跌價約 7 成。美銀美林周日最新研究報告認為，比特幣正遵循「前輩」們的腳步，在泡沫破裂後進入崩盤期。

據《彭博》報導，美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 在報告中指出，如同鬱金香泡沫、南海泡沫，比特幣正追隨這些史上其他大規模泡沫的腳步，開始崩潰。

美銀認為比特幣泡沫已破 (圖表取自彭博)

《CNBC》報導，許多分析師則將本輪比特幣的下挫，歸結兩個主要原因：監管不確定性的壓力，以及報稅季的到來。

Fundstrat Global Advisors 研究主管 Thomas Lee 在上周的報告中表示，美國家庭需繳交 250 億美元的比特幣資金利得稅，這使他們必須賣出部分資產，以換取美元，意即 4 月 17 日前，比特幣都難逃拋售壓力。

此外，今年 3 月美國證券交易委員會 (SEC) 宣布，數位資產視同證券，交易平台需要登記註冊，當時讓比特幣跌破 1 萬美元。上周，SEC 還控告了 2 家公司，認為他們從事虛假的 ICO。

加密貨幣投資公司 BlockTower Capital 資訊長 Ari Paul 認為，在監管方式更加清晰之前，比特幣市場處於「價格發現模式」，在新買家進場之前，目前處於熊市。

TJM Institutional Services 分析師 Jim Iuorio 指出，比特幣近期穩定下跌，已接近「死亡交叉」。不過他也提醒，從技術分析角度來看，比特幣沒有太長的歷史來做驗證。另一方面，上一次比特幣出現死亡交叉，是在 2015 年 9 月，在那之後，比特幣由原本的 230 美元，到 11 月初反倒上漲到 500 美元附近。