馬雲內部信宣佈：彭蕾卸任螞蟻金服董事長 井賢棟兼任

阿里巴巴 (BABA-US) 董事局主席馬雲今 (9) 日向員工發出了一封內部信宣佈，彭蕾將卸任螞蟻金服董事長，由 CEO 井賢棟兼任。彭蕾將通過 Lazada 回應執行和探索國家「一帶一路」的倡議，繼續延續在女性和兒童權益保護方面的工作。

新浪財經報導，馬雲高度評價彭蕾和井賢棟帶領的螞蟻團隊，他說：「8 年前，螞蟻還叫支付寶；8 年後的今天，螞蟻帶著已經成為中國新 4 大發明之一的支付寶，以及其他各種深入人心的服務，承載著全球消費者的期盼。」。

馬雲也表示，8 年中最令他驕傲的是不論經歷何種艱難時刻，螞蟻始終能夠回到初心。「螞蟻從來不是為賺錢而生，螞蟻是為了讓普通消費者和中小企業能夠享受大企業一樣的金融服務而生，是為了讓信用等於財富而生，是為了推動全球金融服務向著更透明、更公平、更誠信的方向發展而生。」

馬雲在信中把螞蟻金服這一次的新老交棒定義為「人材隊伍上最大的成功。」表示「這是螞蟻歷史上最重要的領導團隊更替，不僅僅是為了傳承，更重要的是蛻變。」

井賢棟於 2007 年加入阿里巴巴，曾任支付寶 CFO，2014 年螞蟻金服成立後出任 COO，2015 年 6 月起，擔任螞蟻金服總裁，2016 年，在螞蟻金服成立兩周年的時候，井賢棟從彭蕾手中接下了螞蟻金服 CEO 的接力棒。

在井賢棟執掌螞蟻金服 3 年的時間裡，螞蟻金服確立了科技、責任、全球化 3 大戰略，完成了 B 輪融資，對前沿技術的佈局和儲備進行了前所未有的投入。

《 2017 全球區塊鏈企業專利排行榜》顯示，中國在區塊鏈專利已經領先全球，其中螞蟻金服技術實驗室以 49 件的總量排名第一。

「新 4 大發明」之一的支付寶還作為唯一的企業品牌入選了中國外文局發佈的《中國話語海外認知度調研報告》，成為了外國人最熟悉的 100 個中國詞之一，「你好、謝謝、支付寶」成為很多外國商家學會的第一句中文…… 這些與井賢棟的遠見和國際化視野密不可分。

這早已不是阿里第一次人材交棒。過去 9 年，馬雲一共發出了 6 封和今天這封同等份量的信：

2009 年 9 月 10 日 18 羅漢辭去創始人職位，馬雲宣佈阿里進入合夥人的時代

2013 年 1 月 15 日 馬雲宣佈辭去阿里集團 CEO 一職

2013 年 3 月 11 日 阿里集團董事局任命陸兆禧擔任阿里巴巴集團 CEO

2015 年 5 月 7 日 張勇接任陸兆禧任阿里巴巴集團第三任 CEO

2016 年 10 月 8 日 井賢棟接任彭蕾任螞蟻金服 CEO

2018 年 4 月 9 日 井賢棟接任彭蕾任螞蟻金服董事長，兼任 CEO。