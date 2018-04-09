除了貿易戰 中美之間還有一場事關未來的「戰爭」

摘要：量子電腦就是計算領域的未來，而中美兩國正在爭奪「量子霸權」。目前中國成果不斷，略占上風。2016 年，量子電腦市場規模約為 8840 萬美元。有分析稱，量子電腦市場未來將迎來巨大商機，其市場規模在 2027 年有望升至 80 億美元。

身處數據的海洋之中，各國激烈競逐的不只是現在，更是未來。

隨著川普政府公布對華加征關稅商品清單，中國遂予以反制，雙方可說是「互打直球」互不相讓。

明面上，中美貿易戰如火如荼；實際上，兩國之間還有一場正在暗自較勁的「軍備」競賽：在量子電腦浪潮中，獲得更多自主創新專利。

自 2014 年開始，中國在量子電腦領域的專利與應用數量就高於美國。到 2017 年，中國相關專利已有 553 項，而美國僅有 307 項。

量子電腦的重要之處

傳統電腦採用二進制數系統，每一個 1 或 0 代表着一個比特，它是數據儲存的最小單位。量子電腦則採用量子比特為單位。與比特相比，量子比特使用更少的能量就能儲存更多的資訊。

新華社援引觀點認為，如果量子電腦能有效操縱 50 個左右量子比特，能力即超過傳統電腦，實現了相對傳統電腦的「霸權」。這種「量子霸權」正是各科研機構競相追逐的目標。

據《連線》雜誌介紹，量子電腦與傳統電腦原理不同，非常適合解決特定的數學問題，比如找到數量龐大的質數。而質數在密碼學中十分重要，這就使得量子電腦能夠迅速破解現有的在線資訊安全系統，「量子駭客」由此誕生。但另一方面，基於量子技術的加密系統也因此更為有效安全。

此外，研究者們對量子電腦建模模擬複雜化學反應這一操作的前景也十分看好。

量子計算商業化方面，根據市場研究公司 Research and Markets 的數據，2016 年，量子電腦市場規模約為 8840 萬美元。

美國市場分析企業「通信業研究員」認為，量子電腦市場未來將迎來巨大商機，其市場規模在 2023 年將達 19 億美元，且 2027 年有望升至 80 億美元。

中國表現如何？

儘管中國官方在量子計算領域的具體投入金額尚不明確，但據澎湃新聞報導，安徽省合肥市正在籌建量子資訊國家實驗室，總投資約 70 億元。

在此之前，中國在量子計算領域表現就十分亮眼。

2017 年 5 月 3 日，世界首台光量子計算機在中國誕生。研究團隊將超導量子比特的操縱提升到十個，實現了目前世界上最大數目超導量子比特的糾纏，並在超導量子處理器上實現了快速求解線性方程組的量子算法。

值得注意的是，該光量子電腦由中科大、中國科學院 - 阿里巴巴量子計算實驗室、浙江大學、中科院物理所等協同完成參與研發。

由此可見，中國科技公司業已在量子計算領域大力布局。除了阿里之外，BAT 其他兩大巨頭也正力爭搶占跑道。

騰訊搭建了公司級量子實驗室，並正在嘗試將一些技術，比如量子通信，連接到騰訊雲的一些業務和產品裡；而百度宣布在五年時間裡組建世界一流的量子計算研究所，並將把量子計算逐漸融入到業務中。

另外，在量子通信領域，中國已然是全球的佼佼者。

中國「量子之父」潘建偉曾帶領團隊在國際上第一次成功實現了「千公里級」的星地雙向量子通信。去年 9 月 29 日，世界首條量子保密通信「京滬幹線」正式開通，世界首次洲際量子通信成功實現。

在超導量子計算和超冷原子模擬方面，潘建偉團隊希望通過 5 年努力走到國際最前列。

美國：量子計算實力，還看私企

2016 年 5 月，IBM 開發基於雲的量子計算平台「Quantum Experience」，允許用戶試用 IBM 量子處理器並在上面運行算法、操縱每一個量子比特、開發教學及模擬試驗來了解量子計算的「無限可能」。

2017 年夏天，IBM 升級了應用程序背後的處理器；2017 年底，該公司又宣布推出全球首款 50 量子比特的量子計算原型機。此外，IBM 還計劃建立業界首個商用通用量子計算平台 IBM Q，還與摩根大通等公司合作計劃在 2021 年前推出首個在金融領域的量子計算應用。

彭博社援引 IBM 人工智慧研究副總裁達里奧 · 吉爾（Dario Gil）表示：

隨著時間推移，電腦領域的量子計算會變得日漸重要。它將重新定義電腦的類別。量子電腦就是計算領域的未來。

除了 IBM 之外，谷歌、微軟等科技界大佬也早就紛紛入局。

2017 年 4 月，數位谷歌高級研究員發布名為《Characterising Quantum Supremacy in Near-Term Devices（描繪近期設備中的量子霸權）》的論文，指出了量子電腦相對於傳統電腦有何優越之處。2018 年 3 月，由谷歌聯合美國航天局等成立的美國量子人工智慧實驗室在洛杉磯舉行的美國物理學會年會上發布了 72 個量子比特的量子處理器。這款被命名為「狐尾松」處理器被廣泛認為能在計算領域「大鬧天宮」。

而微軟投入量子計算研究已超過 12 年，其研究人員認為，與其他量子系統相比，拓撲量子計算系統能用更少的量子位執行比常規計算機大幾個數量級的運算。

與此同時，美國政府在量子電腦領域的投入卻被部分研究者認為遠遠不足。彭博社援引美國政府於 2016 年 7 月的一份報告顯示，由政府出資的量子研究資金約在每年 2 億美元左右。

『新聞來源／華爾街見聞』