【華冠投顧】04/09（一）幸運星來講股：風力發電與生技遍地開花

◆盤勢分析

中美貿易戰在清明假期持續發酵，川普將對大陸商品加徵 1,000 億關稅，習近平態度開始強硬。美股暴漲暴跌，今日台股開高震盪收盤，靠非金電權值 1102 亞泥、1326 台化、1301 台塑、1216 統一、2105 正新、6505 台塑化、1303 南亞、2002 中鋼等大力拉抬收盤漲 72 點。弔詭的是今日電子指數僅漲 0.04%，電子資金比重迅速下降到 54%，領頭羊 3008 大立光再度破底，而 2330 台積電、2317 鴻海僅小漲撐盤……OTC 指數一度翻黑，收盤小漲 0.14%，留上影線。

今日上漲家數 660 家，漲停家數暴增至 47 家，集中在生技、風力發電與相關傳產族群！下跌家數 792 家，跌停家數明顯增加為 15 家，個股漲跌非常極端，真的是「買對上天堂，買錯住套房」。

※強弱勢族群

三月份營收將在 4 月 10 日前公布，4743 合一、8086 宏捷科、3004 豐達科營收較去年同期成長 20% 以上攻上漲停板，但 3228 金麗科、3081 聯亞、1586 和勤同樣營收大成長卻大跌！

生技與風力發電今日遍地開花，如生技：6461 益得、4111 濟生、4726 永昕、4138 曜亞、1783 和康生、1795 美時、3164 景岳、6492 生華科、6615 慧智，風力發電概念股（含電線電纜、電機、鋼鐵族群）：如 9958 世紀鋼、2031 新光鋼、2013 中鋼構、1514 亞力、1519 華城等漲停板，留意風力領頭羊 3708 上緯投控及 1589 永冠 - KY 今日開高走低慣性開始改變。

其他強勢股：2478 大毅、2342 茂矽等。

弱勢股：3452 益通、2388 威盛、6118 建達、8069 元太、2345 智邦、2465 麗臺等…… 歡迎免費加賴收聽《股市幸運星》節目。最後祝各位投資好朋友明日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

